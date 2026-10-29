Акула омрачила праздник мира Волочковой и Лазарева: Певцу досталось за жуткий характер

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула, назвала Сергея Лазарева своеобразным и импульсивным человеком, которому ничего не стоит с кем-нибудь поссориться. При этом артистка обрадовалась недавнему примирению певца с балериной Анастасией Волочковой. Об этом она рассказала корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Напомним, совсем недавно Лазарев и Волочкова наконец-то закопали топор войны после трех лет публичных обид. Причем началась вся эта история из-за обычной фотографии, которую певец отказался делать с балериной на красной дорожке. Казалось бы, пустяк, но скандала хватило на несколько лет.

Певица Акула про конфликт Лазарева и Волочковой

Журналисты поинтересовались у Акулы, что она думает о неожиданном примирении звезд. Оказалось, что певица прекрасно понимает непростой характер коллеги. Более того, в чем-то даже считает себя похожей на Лазарева.

«Очень рада. За Настю – супер (рада – прим.ред.). А за Лазарева… Ну, наверное… Он такой своеобразный человек, который... Вот Лазареву совершенно ничего не стоит поссориться с кем-нибудь. Я уверена в этом на 100%, потому что он такой же, как я, импульсивный человек. Он борец за справедливость. И он может прямо рубануть так, что мало не покажется. И если он с кем-то помирился, я только рада», — призналась Акула.

Впрочем, об особенностях характера Лазарева Почепа знает не понаслышке. Артисты вместе работают в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!», где Сергей возглавляет сотню экспертов. И, судя по словам певицы, сдерживать эмоции ее коллеге бывает непросто. Зато в искренности Лазареву точно не откажешь.

К слову, 18 октября Волочкова и Лазарев официально объявили о своем примирении. Балерина опубликовала совместное видео с певцом, на котором они обнимаются и позируют перед камерой. Сергей даже пошутил, что наконец-то появилась та самая фотография, которую все ждали несколько лет. Анастасия тоже не удержалась от комментария, напомнив поклонникам, сколько времени понадобилось для этого исторического кадра. В общем, теперь у звезд есть не только совместный снимок, но и целое видео на память.

А началась эта история еще в декабре 2023 года. Тогда Волочкова появилась на красной дорожке «Золотого граммофона» в полупрозрачном кружевном комбинезоне с золотым шлейфом. Балерина решила сфотографироваться с Лазаревым, однако артист отказался и отошел в сторону. Причем перед этим певец спокойно позировал с Филиппом Киркоровым. Анастасия восприняла поступок коллеги как публичное унижение и не стала скрывать обиды. Сам Лазарев позднее объяснил, что торопился готовиться к выступлению.

Впрочем, неприятные истории между знаменитостями случались и раньше. В 2024 году телеведущий Андрей Малахов рассказал, как Лазарев однажды потребовал убрать Волочкову из выпуска его программы. Балерина должна была эффектно появиться из рояля в красной пачке, однако певец, по словам Малахова, категорически не захотел участвовать в передаче вместе с ней. В итоге подготовленный номер вырезали из эфира. Телеведущий тогда признался, что очень любит Сергея и считает его талантливым артистом, но работать с ним порой бывает непросто.

Кстати, сама Акула еще в 2024 году защищала Лазарева после другого эмоционального эпизода. Тогда певец во время съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» буквально полез по стене, чтобы нажать кнопку другого эксперта и помочь участнице победить. Поступок вызвал бурное обсуждение среди зрителей. Однако Почепа объяснила, что Сергей настолько искренне переживает за конкурсантов, что ему можно простить даже подобные выходки. Так что нынешние слова Акулы о его импульсивности вполне согласуются с тем, как она отзывалась о коллеге раньше.

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