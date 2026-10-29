Ларису Долину снова разнесли за некрасивый пиар: Певице слишком уютно в скандалах

Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула, призналась, что не понимает, как Лариса Долина может спокойно чувствовать себя после череды громких скандалов. Артистка также высказалась о намерении представителей народной артистки судиться с авторами оскорбительных мемов. Об этом она рассказала корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Напомним, в последнее время Долина то и дело оказывается в центре скандалов. Сначала вся страна обсуждала историю с квартирой за 112 миллионов рублей, затем певицу раскритиковали за поездку с мигалками на юбилей Николая Баскова. А теперь под угрозой судебных разбирательств оказались еще и любители интернет-мемов.

Певица Акула рассказала, что не понимает, как Долина чувствует себя комфортно после скандалов

Журналисты поинтересовались у Акулы, как она относится к тому, что команда Долиной собирается бороться с недоброжелателями через суд. Оказалось, что у певицы накопилось немало вопросов к происходящему.

«Слава Богу, что я к этому всему абсолютно никак не отношусь, совершенно. Я даже не рядышком. Но вот эта вот нашумевшая история Ларисы, я не до конца понимаю вообще, как это возможно было в принципе допустить, как из этого можно было создать пиар-повод и как после этого человек себя чувствует уютно. Мне непонятно», — заявила Почепа.

Впрочем, сама Акула явно не намерена вмешиваться в чужие разбирательства. Тем более что у Долиной и без нее хватает желающих обсудить каждый новый поворот скандальной истории.

К слову, совсем недавно директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин пригрозил судебными исками авторам оскорбительных мемов с участием певицы. По словам представителя артистки, он вместе с четырьмя юристами собирается круглосуточно проверять публикации в интернете. Особое внимание команда Долиной уделит коллажам, дипфейкам и другим материалам, которые могут нанести ущерб ее репутации. В случае обнаружения нарушений юристы намерены незамедлительно обращаться в суд.

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула

Однако далеко не каждый мем может стать поводом для разбирательства. Адвокат Сергей Жорин объяснил, что обычная сатира и критика знаменитостей сами по себе законом не запрещены. Для удовлетворения иска необходимо доказать конкретное нарушение прав артистки. Например, распространение ложных порочащих сведений или оскорбление. При этом специалист усомнился в перспективах массовых судебных разбирательств с авторами обычных интернет-шуток. Так что запретить смеяться над собой даже народной артистке будет непросто.

А несколькими днями ранее сама Долина призналась, что устала от постоянного негатива и даже начала подозревать вмешательство потусторонних сил. По словам певицы, у нее сложилось ощущение, будто кто-то навел на нее порчу. Артистка рассказала, что некоторые концерты пришлось отменить, однако раскрывать причины этого решения не захотела. При этом Лариса Александровна заверила, что намерена немного отдохнуть и заняться подготовкой новой программы.

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