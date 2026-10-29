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Звезды29 октября 2026 19:25

Ларису Долину снова разнесли за некрасивый пиар: Певице слишком уютно в скандалах

Певица Акула не понимает, как Долина чувствует себя комфортно после скандалов
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Данила ЛИХАЧЕВ
Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула, призналась, что не понимает, как Лариса Долина может спокойно чувствовать себя после череды громких скандалов. Артистка также высказалась о намерении представителей народной артистки судиться с авторами оскорбительных мемов. Об этом она рассказала корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Напомним, в последнее время Долина то и дело оказывается в центре скандалов. Сначала вся страна обсуждала историю с квартирой за 112 миллионов рублей, затем певицу раскритиковали за поездку с мигалками на юбилей Николая Баскова. А теперь под угрозой судебных разбирательств оказались еще и любители интернет-мемов.

Певица Акула рассказала, что не понимает, как Долина чувствует себя комфортно после скандалов

Журналисты поинтересовались у Акулы, как она относится к тому, что команда Долиной собирается бороться с недоброжелателями через суд. Оказалось, что у певицы накопилось немало вопросов к происходящему.

«Слава Богу, что я к этому всему абсолютно никак не отношусь, совершенно. Я даже не рядышком. Но вот эта вот нашумевшая история Ларисы, я не до конца понимаю вообще, как это возможно было в принципе допустить, как из этого можно было создать пиар-повод и как после этого человек себя чувствует уютно. Мне непонятно», — заявила Почепа.

Впрочем, сама Акула явно не намерена вмешиваться в чужие разбирательства. Тем более что у Долиной и без нее хватает желающих обсудить каждый новый поворот скандальной истории.

К слову, совсем недавно директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин пригрозил судебными исками авторам оскорбительных мемов с участием певицы. По словам представителя артистки, он вместе с четырьмя юристами собирается круглосуточно проверять публикации в интернете. Особое внимание команда Долиной уделит коллажам, дипфейкам и другим материалам, которые могут нанести ущерб ее репутации. В случае обнаружения нарушений юристы намерены незамедлительно обращаться в суд.

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула

Однако далеко не каждый мем может стать поводом для разбирательства. Адвокат Сергей Жорин объяснил, что обычная сатира и критика знаменитостей сами по себе законом не запрещены. Для удовлетворения иска необходимо доказать конкретное нарушение прав артистки. Например, распространение ложных порочащих сведений или оскорбление. При этом специалист усомнился в перспективах массовых судебных разбирательств с авторами обычных интернет-шуток. Так что запретить смеяться над собой даже народной артистке будет непросто.

А несколькими днями ранее сама Долина призналась, что устала от постоянного негатива и даже начала подозревать вмешательство потусторонних сил. По словам певицы, у нее сложилось ощущение, будто кто-то навел на нее порчу. Артистка рассказала, что некоторые концерты пришлось отменить, однако раскрывать причины этого решения не захотела. При этом Лариса Александровна заверила, что намерена немного отдохнуть и заняться подготовкой новой программы.

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