Лариса Долина заявила, что ее сглазили: «На меня кто-то порчу наслал»

Лариса Долина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На презентации клипа Филиппа Киркорова и Владимира Киселева-мдадшего на песню «Все могут короли» 71-летняя Лариса Долина в беседе с журналистами призналась, что устала от постоянного негатива в свой адрес. В интервью продюсеру Гере Иващенко Лариса Александровна поделилась, что ее сглазили. Учитывая последние события, происходившие с певицей, в это можно и поверить.

«Меня так захейтили, что у меня такое ощущение, что меня кто-то сглазил, что на меня кто-то порчу наслал. Просто вот такое ощущение. Концерты отменяются, потому что я сама их отменила. Есть причины. Не хочу их озвучивать», — рассказала Лариса Долина звездному интервьюеру Гере Иващенко.

Народная артистка также добавила, что хочет отдохнуть и заняться новой программой.

Добавим, что настоящая травля Долиной в интернете началась еще в прошлом году после истории с квартирой, которую певицу вынудили продать мошенники еще в 2024 году по цене ниже рынка — за 112 млн рублей. Вырученные средства звезда перевела на мошеннический счет. В итоге артистка осталась и без денег, и без пятикомнатных апартаментов в Хамовниках.

В конце 2025 года суд вынес резонансное решение и вернул Ларисе Александровне жилье, оставив новую собственницу Полину Лурье ни с чем. Впрочем, Лурье дошла до Верховного суда, который отменил предыдущее решение. В январе 2026 года Долина была вынуждена съехать на съемное жилье. Параллельно в интернете появлялись мемы с участием певицы. Директор Ларисы Александровны Сергей Пудовкин не раз призывал прекратить травлю исполнительницы.

Певица призналась журналистам, что устала от постоянного негатива в свой адрес Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В марте этого года певица подала иск на 176 млн рублей к фигурантам дела о продаже квартиры. Ответчиками были указаны Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

Решился и жилищный вопрос артистки. После громкого скандала народная артистка переехала в новую элитную квартиру площадью 242 кв. м в московском ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. Стоимость апартаментов бизнес-класса составляет не менее 250 млн рублей. Правда, новое жилье оказалось с довольно сомнительной историей. Ранее квартира принадлежала джазовому пианисту и бизнесмену, 65-летнему Игорю Райхельсону, впоследствии обвиненному в махинациях. В 2025 году СКР заочно предъявил обвинение бизнесмену и музыканту Игорю Райхельсону по уголовному делу о предполагаемом хищении 1,5 млрд рублей при закупке сырья крупнейшим в мире производителем титана ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма"».

А буквально на днях имя Долиной оказалось замешано в крупном скандале, связанном с продажей смартфонов. Сама певица заявила, что ролик с её участием был полностью сгенерирован мошенниками с помощью искусственного интеллекта. А вот Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин, действительно, прорекламировали мошенников. Покупателей привлекали огромными скидками на технику Apple, Samsung и Dyson. От клиентов требовали полную предоплату, обещая доставить гаджеты из Дубая в течение месяца. Но в итоге ни денег, ни телефонов. Общий ущерб оценивается более чем в 10 миллионов рублей. Сайт магазина перестал работать, а обманутые клиенты массово подают заявления в полицию.

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