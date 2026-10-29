Экспериментальное лекарство сработало таинственным образом на борту российского спутника: что произошло

Приземление спускаемого аппарата биологического спутника "Бион-М" №2. Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа, и спустя 30 суток он вернулся на Землю с живыми организмами на борту. Фото Роскосмос Медиа/ТАСС

Неожиданные данные доставил на Землю аппарат «Бион-М» № 2, биологический спутник, летавший в космос с мышками и прочей живностью в прошлом году. Оказалось, мышки прямо-таки воспряли, когда им ввели некий препарат. Хотя он не должен был сработать. О странностях рассказали исследователи Института медико-биологических проблем РАН на конференции, которая состоялась в Москве на этой неделе.

ЖЕСТКОЕ ИСПЫТАНИЕ

Люди готовятся жить на Луне, а там, может, и на Марс переселятся. Что их там ждет? Опираясь на опыт МКС, в деталях всю картину не вообразишь. Международная космическая станция вращается вокруг Земли относительно невысоко (400 километров), а особенности ее орбиты таковы, что она неплохо защищена от космической радиации.

Погрузить живые организмы в по-настоящему экстремальную среду был призван спутник «Бион-М» № 2. В течение месяца (с 20 августа по 19 сентября 2025 года) он нарезал круги вокруг Земли по полярной орбите, где условия максимально приближены к таковым дальнего космоса.

На борту многотонного спутника находились 75 лабораторных мышей, 1500 мух-дрозофил, а также несчитанное число бактерий, клеточных культур, грибов. Не обошлось без мха и семян (будущим покорителям космоса придется что-то выращивать).

Конференция, которая прошла в Институте медико-биологических проблем, раскрывала первые результаты полета. Интересного было много, но одна новость прямо-таки заинтриговала. Судите сами.

НА ЗЕМЛЮ – СВОИМИ НОГАМИ

В дальнем полете самое страшное – деградация мышц. Вы наверняка видели, что космонавты, возвращающиеся на Землю с длительной «прогулки», едва стоят на ногах. Несмотря на изначально мощную физическую подготовку и постоянные тренировки на станции, мышцы молниеносно забывают, зачем их создала природа. И с этим надо что-то делать.

Считается, что ключевым элементом, который поддерживает мышцы в тонусе, является белок NRF2. Исследователи вывели группу мышей, у которых выработка этого белка подавлена изначально. И запустила их в космос на «Бионе».

Другая группа мышей не подверглась подобной модификации, и даже получила бонус. Им вмонтировали капсулы, которые постепенно, мелкими дозами, впрыскивали препарат RTA 408. Это лекарство (международное наименование омавелоксолон), которое помогает людям замедлить атрофию мышц, вызванную тяжелейшими неврологическими заболеваниями. Препарат дорогой (около 400 тысяч долларов за курс), все еще экспериментальный, и применяется редко.

Исследователи полагали, что мыши, которым заблокировали белок NRF2, после полета расползутся по полу, зато те, кому кололи RTA 408, бодрячком и своими ногами покинут космический аппарат.

Все вышло немного иначе.

ТАИНСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Во-первых, рассказала старший научный сотрудник Института Анна Борзых, блокирование гена, вырабатывающего указанный белок, мало сказалось на мышцах мышей. Кажется, они деградировали не быстрее, чем обычно.

- Удаление у части мышей гена NRF2 не приводило к существенным изменениям в массе мышц, их белковом составе и активности генов, - сказала она.

Давайте теперь попробуем смоделировать, что стало с мышами, которым кололи RTA 408. Препарат воздействует именно на этот ген. Отсутствие этого гена не сделало мышей беззащитными перед невесомостью. Значит, делаем мы вывод, ген NRF2 ни причем, и препарат RTA 408 никак не должен помочь тем мышкам, кому его кололи.

А вот и нет! Препарат помог, хотя и не должен был!

- Ведение RTA 408 в тело обычных мышей предотвратило атрофию мышц, причиной чего может быть то, что данный препарат предотвращает сдвиги в активности некоторых клеточных систем, которые происходят в невесомости, - рассказала Анна Борзых.

Вероятно, ученые до сих пор плохо представляли себе механизм атрофии мышц в космосе, и видели причину не там. Однако, руководствуясь неверной гипотезой, они выбрали препарат RTA 408, который воздействует именно на те белки и гены, которые действительно отвечают за атрофию мышц. Дело за малым: узнать то, что уже «знает» экспериментальный препарат.

В целом страшно даже вообразить, сколько таких нюансов и тонкостей еще предстоит разведать. Мышцы – это на поверхности. Когнитивные функции? Беременность? А в нескольких поколениях? Наследственные заболевания? И еще миллион вопросов. Пока ответ помогают найти мыши. Но с чем-то столкнутся и люди. Когда полетят жить и работать в далеком космосе.

Космос нас не ждет. Но в нашей власти примириться с ним.

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