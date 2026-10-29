Жена Олега Газманова сделала заявление по важному поводу: "Мы плакали"

Марина и Олег Газмановы радуются за дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жена Олега Газманова подробно рассказала, как прошла свадьба их дочери Марианны. Женщина показала фотографии наследницы и ее тайного избранника Максима.

Жена Олега Газманова поделилась подробностями свадьбы дочери Марианны. 22-летняя выпускница МГИМО вышла замуж за своего избранника Максима. Личность возлюбленного Газмановой не раскрывается. Известно, что молодой человек из семьи военных. Новоявленная теща заявила, что их "умная дочь" никогда не связала бы судьбу с человеком, который "не понравился ее семье".

Марианна летом вышла замуж

"Мы очень хотели, чтобы свадьба была не про роскошь, а про любовь. Чтобы в ней было много воздуха, света, природы, смеха", - поделилась Марина Газманова.

По словам супруги 75-летнего певца, утром молодых благословил отец Дионисий. После чего влюбленные отправились в Грибоедовский ЗАГС. Невеста сменила три наряда, а жених Максим был "счастливым красавцем".

Дочь Газманова не показывает мужа Фото: скриншот видео.

Кольца молодым вынесла Мия, собака Максима. Марина отметила, что маленькая хвостатая участница церемонии добавила происходящему домашней нежности.

На церемонии возлюбленные прочитали друг другу клятвы, которые написали сами. "И мы плакали. Потому что никакие самые красивые слова о любви не сравнятся с теми, которые человек произносит, когда перед ним стоит его судьба. Когда выходишь замуж сама, ты волнуешься о том, какой будет твоя жизнь. А когда замуж выходит дочь, ты понимаешь, что целая жизнь, которую ты когда-то носила под сердцем, теперь доверяет свое сердце другому человеку", - добавила Марина.

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