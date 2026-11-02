Лидия Федосеева-Шукшина не узнает близких Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Печальные новости об ухудшении состояния неизлечимо больной Лидии Федосеевой-Шукшиной получили подтверждение. Актрисе присвоили паллиативный статус. Внучка знаменитости Анна Шукшина раскрыла правду.

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что организм артистки угасает из-за неизлечимого недуга. "Бабушку доставили в больницу с хронической сердечной недостаточностью. Этому диагнозу уже более 20 лет. В какой-то момент началась одышка, пошли отеки. Она нормально не ходила с середины октября", - рассказала Анна Шукшина.

88-летняя актриса давно болеет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

По ее словам, Лидия Николаевна в коме. Она лежит в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Это последствия диабета. Своевременно не скорректировали лечение. Началась почечная недостаточность. Ее пришлось ввести в медикаментозную кому. Паллиативный статус - это страшно", - добавила звездная наследница.

88-летняя пенсионерка не узнает даже самых близких. "Сейчас нет возможности ее навещать. Бабушка не понимает, кто это", - объяснила Анна в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Лидия Николаевна ввели в медикаментозную кому Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Ранее младшая дочь актрисы Ольга Шукшина сообщала, что у ее мамы случился приступ тяжелого дыхания. "Много лет назад у нее диагностировали бронхиальную астму", - говорила она.

В свою очередь, юрист Юлия Вербицкая-Линник отмечала, что пенсионерка слишком слаба. "Из реанимации, конечно, пока не переводят. Состояние по-прежнему очень тяжелое. Она очень-очень слабенькая. Периодически приходит в сознание. Но не более… Требуется контроль врачей. От аппаратов ее не отключают", - вздыхала Юлия.

Врачи не дают семье никаких прогнозов. "Осень - всегда тяжелый для нее период. Буквально каждый сезон ее состояние требует медикаментозной корректировки", - делилась Вербицкая-Линник.

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