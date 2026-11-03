Японский внедорожник против Tank: сколько теперь стоит Mitsubishi Pajero Sport в России

Паджеро Спорт снова в РФ. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Mitsubishi готовится вывести на рынок новый внедорожник Pajero. В Японии автомобиль оценили минимум в 6 193 000 иен, что по текущему курсу составляет около 3,2 млн рублей. Публичная презентация модели прошла в начале сентября, но старт продаж пока не состоялся.

Несмотря на прекращение официальных поставок Mitsubishi Pajero Sport в Россию, модель продолжает появляться на отечественном рынке, сообщает "За рулем". Стоимость уже растаможенных машин, согласно объявлениям на классифайдах, начинается с 5,5 млн рублей.

По такой цене внедорожники 2023 года выпуска доступны в Кирове и Краснодаре. При этом технические характеристики двух экземпляров существенно различаются. Первый оснащен дизельным двигателем объемом 2,5 литра, развивающим 136 л.с. Это менее мощная модификация хорошо знакомого агрегата 4D56, который сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Краснодарский автомобиль получил атмосферный бензиновый V6 MIVEC объемом 3,0 литра и мощностью 219 л.с. В его трансмиссии используется уже восьмиступенчатый автомат. Оба внедорожника имеют систему полного привода.

На российском рынке есть несколько сопоставимых по цене предложений. Например, рамный китайский Tank 400 сейчас оценивается минимум в 6 299 000 рублей. За Tank 500 2025 года выпуска продавцы рассчитывают получить от 7 549 000 рублей. Недавно появившийся в России гибридный Esteo V27 стоит от 5 920 000 рублей.

В продаже также обнаружились более свежие Mitsubishi Pajero Sport. В Москве размещены объявления о реализации новых внедорожников 2026 года выпуска стоимостью от 7 199 000 до 7 349 000 рублей. Эти машины комплектуются 2,4-литровым турбодизелем 4N15 мощностью 181 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 430 Нм и доступен в диапазоне 2500–3500 об/мин. В пару к мотору установлена восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, привод — полный.

Самый дорогой автомобиль представлен в исполнении Ultimate. Он отличается черным кузовом и отделанным черной кожей салоном. В оснащение входят люк, электрорегулировка водительского кресла, кожаное рулевое колесо с перфорацией в зонах хвата и круиз-контроль с ограничителем скорости. Также предусмотрены цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, электростеклоподъемники, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя. Кроме того, комплектация включает систему кругового обзора, обогрев передних сидений и голосовое управление.

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