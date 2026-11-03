Chevrolet Trax бросает вызов Haval Jolion: сколько стоит американский кроссовер в РФ

В РФ продают кроссовер Шевроле. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom

Компактный кроссовер Chevrolet Trax второго поколения появился на российском рынке. Модель может стать конкурентом таким популярным автомобилям, как Tenet T4L и Haval Jolion. Как сообщает издание «Автоновости дня», наиболее доступное предложение обнаружено у компании из Тюмени: автомобиль под заказ обойдется покупателю в 1,94 млн рублей.

В других городах стоимость Chevrolet Trax несколько выше. Так, во Владивостоке за кроссовер просят 2,134 млн рублей, а в Благовещенске — 2 млн рублей. В Москве разброс цен оказался значительно больше. Заказные автомобили местные продавцы оценивают в 3,2–3,28 млн рублей. Экземпляры, уже находящиеся в наличии, стоят 4,28 млн рублей с учетом коммерческого утилизационного сбора.

В столице также можно найти версии Chevrolet Trax с русифицированным интерфейсом и различным уровнем оснащения. Среди предложений присутствует и наиболее дорогая модификация 2RS. В ее комплектацию входят кожаная отделка салона, 19-дюймовые колесные диски и светодиодные фары. Кроме того, предусмотрены климатическая установка, подогрев и вентиляция кресел, беспроводная зарядка мобильных устройств и цифровая приборная панель.

За безопасность отвечает комплекс Chevy Safety Assist. Он объединяет несколько электронных помощников, в том числе систему автоматического экстренного торможения, функцию контроля движения в полосе и управление дальним светом.

Независимо от выбранной комплектации кроссовер оснащается одинаковым силовым агрегатом. Речь идет о трехцилиндровом бензиновом турбодвигателе объемом 1,2 литра, развивающем 137 л.с. Мотор работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у всех модификаций исключительно передний.

Chevrolet Trax также получил высокую оценку по части надежности. Согласно исследованию консалтинговой компании J.D. Power, по итогам прошлого года модель заняла место в тройке наиболее беспроблемных компактных кроссоверов. Автомобиль заработал 84 балла из 100 возможных, опередив Nissan Kicks, Kia Seltos и Honda HR-V.

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