Виктор Бут ответил на вопрос, нанесет ли Трамп ядерный удар по Ирану

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В понедельник, 2 ноября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Как уже повелось, предлагаем посетителям сайта наиболее примечательные фрагменты…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Обычно я знакомлю слушателей с кремлевской кухней. Поэтому предлагаю сейчас небольшой фрагмент сегодняшней пресс-конференции пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

- Дмитрий Сергеевич, на Западе в очередной раз признали провал попыток изоляции Владимира Путина. Я имею в виду публикацию «Нью-Йорк Таймс». Они, прежде всего, приводят в пример звонки из Хельсинки и Осло и саммит «Россия – Африка» в Москве. Ну, там много чего пишут. Вопрос такой. В принципе мы и сами знаем, что изоляция не состоялась. Как вы думаете, почему время от времени на Западе регулярно появляются такие публикации, заявления, умозаключения?

Д.Песков:

- Александр, я не совсем понял вопрос, честно говоря. Ну, журналисты пишут – и появляются… (публикации. - А.Г.) Честно говоря, я не склонен воспринимать это как признание чего-то - изоляции, не изоляции или непризнания…»

(Полный текст - по ссылке)

- Виктор, я почему предложил начать именно с этого фрагмента? Потому что мне хочется как раз эту тему «изоляции России» обсудить... Почему, на ваш взгляд, Западу никак эта «изоляция» и не удалась, и не заладилась, и не удастся?

- Александр, наверное, все очень просто. Давайте разберемся. А была ли изоляция на самом деле?

- Нет.

- Конечно. Даже с 2022-го, с начала СВО, мы видим, что очень многие страны продолжали очень активно с нами сотрудничать. Мы видим, что и визиты нашего президента фактически особо не сократились в своей географии. И попытки - навязать нам некое моральное чувство вины - они просто провалились в самом начале.

Во-первых, не на тех нарвались, будем так говорить, «дворовым» таким языком. Во-вторых, мир-то изменился, живем мы в совершенно других реалиях. И самое главное, нашим противникам, у всего этого коллективного Запада, поверьте, своих внутренних проблем столько, что им вообще очень скоро станет просто не до нас.

- Согласен. И еще одна тема, которую сейчас во всем мире очень активно обсуждают…Виктор, вы все-таки с Такером Карлсоном знакомы ближе, чем кто бы то ни было из наших соотечественников, он даже брал у вас почти часовое интервью. Так вот - буквально несколько часов назад прозвучало его такое очень громкое, как всегда, заявление… О том, что Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по Ирану. Насколько это серьезно, насколько это опасно, насколько это реально?

- Во-первых, Такер Карлсон это интервью опубликовал уже несколько дней назад. Оно действительно произвело эффект, будем так говорить, не столько взорвавшейся бомбы, но действительно стало очень заметным, как и все то, что делает Такер Карлсон.

Здесь есть несколько важных моментов.

Во-первых, сейчас Америка находится уже в такой предвыборной лихорадке. Потому что завтра с утра там начинаются выборы, и здесь уже, понятно, очень много спекуляций – как пройдет, что пройдет. И много разных мнений и теорий.

То, что касается Такера Карлсона, он сделал это заявление, ссылаясь на один свой источник… Который считает, что в принципе американский президент готов нанести ядерный удар по той горе возле Натанза. (Город в Иране. - А.Г.)

Надо сказать, что в этой горе есть большой иранский центр, но не уверен, каким ядерным оружием туда можно попасть, чтобы оно могло пробить более чем 100 метров гранитной скалы и нарушить процесс, который под ней спрятан.

Иранцы в этом плане очень грамотные инженеры, они все это проектировали в расчете именно на это, поэтому такое вряд ли произойдет.

Если Трамп наносит такой удар, во-первых, он развязывает руки. Потому что Америка была единственной страной, которая наносила удары ядерным оружием.

- Развязывает руки кому, себе прежде всего?

- Не только себе.

Во-первых, тогда уже последнее табу на использование ядерного оружия будет полностью снято, прецедент американцы опять создадут.

Во-вторых, это приведет к катастрофическим последствиям для союзников США в Персидском заливе – и плюс заражение…

И сейчас ученые говорят о чем? О том, что многие источники воды могут быть заражены. Ну, и это фактически будет означать конец экономикам Персидского залива. Мы говорим и об Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре. Это будет значительный удар. Видимо, сейчас союзники Трампа от этого отговаривают. Как и большая часть военных, и другие его советники, которые говорят о том, что не надо поддаваться на просьбы Нетаньяху начать активно бомбардировать… (Иран. - А.Г.)

Мы знаем, что Трамп объявлял о том, что, возможно, будет сюрприз, если иранцы не согласятся… (С требованием все-таки свернуть ядерную программу. - А.Г.)

Мы видим по заявлениям из Тегерана, иранцы теперь знают, как бороться с «этим змеем», будем так говорить, «в бутылке».

Они свои требования не меняли. Мы видим, что американцам не удалось с февраля этого года достичь каких-либо определенных целей просто бомбардировками. Поэтому, даже если и будет какая-то операция, как источники в Америке утверждают, она будет максимум дня на 3. И после этого, скорее всего, обе стороны объявят о своей победе.

Какая будет ли это победа? Если Трампу нужно, чтобы поставить точку и обменяться ударами, я думаю, тогда это будет обычное вооружение, но ни в коем случае не ядерное.

Очень много вопросов к тому, что даст Трампу применение ядерного оружия. Наверное, ничего. Тем более что проблем у него сейчас с выборами будет больше.

Понятно, что ему срочно нужна победа, и такой победой могла бы стать победа над Ираном…

Но, скорее всего, Трамп, как обычно, в последний момент подумает и скажет: лучшая победа - это способствование тому, чтобы Россия завершила свой конфликт на Украине на наших условиях… (То есть, условиях США. - А.Г.)

Тогда Трамп может говорить, что он завершил и этот конфликт. Потому что, опять же, публичное мнение в Америке очень резко настроено против войны с Ираном, это тема номер один у них у всех – как у демократов, так и у республиканцев…

(Продолжение следует.)

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