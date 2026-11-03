Завод Mercedes-Benz в России готовится к возвращению: кто станет новым партнером

Бывший завод Mercedes-Benz в Есипово заработает с новым партнером в 2027 году. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Бывшее предприятие Mercedes-Benz, расположенное в индустриальном парке «Есипово» в Московской области, планируют вновь задействовать в производстве автомобилей в 2027 году.

Для этого площадка получит нового производственного партнера. О предстоящем запуске в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По словам руководителя компании, подготовительные работы рассчитаны на начало 2027 года. Предполагается, что новое производство начнет работу в первом квартале. При этом оборудование, ранее использовавшееся Mercedes-Benz, сохранилось в полном объеме и находится в упакованном состоянии в соответствии с техническими требованиями производителя.

Ольховский подтвердил, что предприятие будет выпускать автомобили. Дополнительные сведения о проекте и сроках его реализации компания намерена раскрывать по мере появления новой информации. Он также уточнил, что завод нельзя считать полностью остановленным, хотя в настоящее время он не функционирует на уровне своей проектной производительности.

Глава «Автодома» отметил, что российский автомобильный рынок постепенно стабилизируется с точки зрения представленных в стране брендов и модельного ряда. По его оценке, окончательное формирование структуры рынка на ближайшие четыре-пять лет произойдет в 2027 году.

Группа компаний «Автодом» стала владельцем бывшего предприятия Mercedes-Benz в 2023 году, когда приобрела российские активы немецкого автопроизводителя. В дальнейшем инвесторам предстоит обеспечить возврат вложений в запуск сборочных линий. Поэтому одним из главных направлений развития автомобильной промышленности станет увеличение уровня локализации комплектующих, пояснил Ольховский.

До этого площадка в Есипово уже использовалась для выпуска автомобилей другой марки. Производство кроссоверов Exeed стартовало здесь летом 2024 года. За два года — 2024-й и 2025-й — предприятие изготовило приблизительно 16,4 тысячи машин трех моделей: VX, TXL и RX.

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