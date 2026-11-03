Китайские автомобили лишатся модных технологий? Что изменится в салонах

В КНР упростят салоны. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Китайские автопроизводители, вероятно, сохранят в своих моделях крупные мультимедийные дисплеи, а поворотные кресла не попадут под полный запрет. Власти КНР подготовили проект новых требований к автомобильным интерьерам, в котором необычные технические решения разделены на несколько категорий, сообщает "За рулем".

Некоторые конструкции предлагается исключить из использования, другие разрешить после дополнительных испытаний либо блокировать во время движения. Представители дизайнерских подразделений Chery, Deepal и Lynk & Co полагают, что обновление нормативов поможет сделать автомобильные салоны удобнее и функциональнее.

Обсуждение новых правил началось после публикации 10 октября проекта документа Министерством промышленности и информатизации Китая совместно с тремя другими ведомствами. В перечень решений, от которых предлагается отказаться, вошли полностью утопленные дверные ручки, а также складные и гибкие экраны. При этом для традиционных дисплеев увеличенного размера планируется оценивать возможное влияние на безопасность находящихся в автомобиле людей.

Отдельный подход предусмотрен для поворотных кресел, сидений с режимом «нулевой гравитации» и конструкций, позволяющих превращать салон в спальное пространство. Такие функции предлагается отключать на время движения автомобиля. Нестандартные рулевые устройства и альтернативные органы управления должны будут пройти самостоятельные проверки. Таким образом, речь не идет о едином запрете всех нестандартных решений в автомобильном дизайне.

Своими взглядами на предстоящие изменения специалисты китайских брендов поделились с изданием «Китайские автомобили». Ведущий дизайнер Deepal Никита Меделец обратил внимание на то, что автомобильная отрасль постепенно отходит от стремления внедрять как можно больше сложных технологий. По его мнению, потребители стали отдавать предпочтение рациональным решениям, поскольку чрезмерное количество функций не всегда делает продукт лучше. Он также отметил, что механическое объединение множества технологий в одном автомобиле не гарантирует удачного результата.

Заметные преобразования могут коснуться прежде всего водительского пространства. Согласно проекту, для управления наиболее важными функциями необходимо сохранить физические элементы, в том числе предусмотренные документом средства экстренного управления. Однако это не означает, что все возможности мультимедийных и развлекательных комплексов придется дублировать обычными кнопками.

Старший дизайнер интерьеров Lynk & Co Роман Мубаракшин считает, что новые нормативы способны положительно повлиять на оформление салонов. Он обратил внимание на непрактичность некоторых современных дизайнерских тенденций, включая рулевые штурвалы вместо традиционного руля и полностью сенсорные системы управления, в которых практически отсутствуют физические переключатели.

Согласен с необходимостью пересмотра подходов и дизайнер Chery Константин Таранов. Он поддержал инициативу китайских властей, подчеркнув, что при разработке автомобилей безопасность и удобство эксплуатации должны иметь приоритет над визуальными экспериментами. По его оценке, новые требования не станут отказом от прогресса, а позволят найти более удачное соотношение инноваций и практичности.

Помимо требований к оформлению салонов, китайские власти намерены ужесточить процедуры проверки новых автомобилей. В проект включены испытания на надежность с пробегом не менее 30 тысяч километров, а также климатические тесты продолжительностью минимум один год. Программа должна охватывать два зимних и один летний сезон. Эти положения затрагивают не только конструкцию машин, но и продолжительность их разработки и подготовки к серийному производству.

На данный момент новые нормативы еще не утверждены окончательно. Общественное обсуждение проекта продлится до 10 ноября 2026 года. Предполагается, что требования к оформлению новой документации начнут действовать с 1 января 2027-го. Для моделей, получивших одобрение ранее, предусмотрен переходный период: необходимые дополнительные сведения потребуется предоставить до 1 июля.

При этом проект не обязывает владельцев уже проданных в России китайских автомобилей переделывать интерьеры, устанавливать другие дисплеи или менять существующие системы управления. Как отмечают представители автомобильной отрасли, отказ от отдельных эффектных, но не всегда удобных решений может стать стимулом для создания более практичных и продуманных салонов.

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