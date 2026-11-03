Расписание света, под которое украинцы худо-бедно перестроили быт, за одну ночь превратилось в макулатуру Фото: REUTERS.

Массированный удар по Украине 3 ноября 2026 года

«Графики не действуют». Эту строчку утром получили жители Киева, Киевщины и Днепропетровщины: по команде «Укрэнерго» там ввели экстренные отключения. Расписание света, под которое украинцы худо-бедно перестроили быт, за одну ночь превратилось в макулатуру.

Ночью по энергетике прошлись «Искандерами», «Цирконами», Х-101 со стратегических бомбардировщиков и «Геранями». Мониторинговые каналы насчитали около 20 баллистических и порядка 50 крылатых ракет.

Винницкая область

Главный адрес ночи — Ладыжинская ТЭС на 1800 МВт. По данным украинских мониторингов, первыми в станцию пришли четыре «Циркона», под утро — волна крылатых ракет. Украинские СМИ насчитали до 30 ракет на один город. Станция питает центр и юг страны, и бьют по ней не впервые: ноябрь 2022-го, февраль 2026-го, конец октября. По области — массовые отключения. Ремонтникам снова чинить то, что не успели довести до ума после прошлого раза.

Днепропетровская область

Две станции сразу. Криворожская ТЭС в Зеленодольске — 2800 МВт. И Приднепровская в Днепропетровске — 1765 МВт. Глава ОВА Александр Ганжа признал удары по «критической инфраструктуре» в Днепре и Криворожском районе, а мэр Борис Филатов — попадание в ТЭЦ в Самарском районе, где Приднепровская и стоит.

Ночью по энергетике прошлись «Искандерами», «Цирконами», Х-101 со стратегических бомбардировщиков и «Геранями» Фото: REUTERS.

Харьковская область

Здесь били не столько по генерации, сколько по сети. Харьковская ТЭС на 86 МВт и две подстанции по 330 кВ — Змиевская и «Лосево». Через узлы такого класса ток идёт от станций в областные сети. Нет узла — и уцелевшая генерация до розетки не доходит. Зеленский сам вчера жаловался, что Россия теперь бьёт по распределению, а не только по станциям.

Последствия горсовет описал без утайки: частично остановлены отопление и горячая вода, часть троллейбусов встала, трамваи пустили в объезд, метро предупреждает о сбоях из-за скачущего напряжения. Про Змиев и Лосево украинская сторона молчит.

Нет узла — и уцелевшая генерация до розетки не доходит Фото: REUTERS.

Одесская область

Дунайский порт Килия, а в Южном и в море — два сухогруза с военным имуществом и грузами двойного назначения.

Фото: REUTERS.

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