Mazda CX-30 дешевле Geely Coolray: японский кроссовер появился в России

В России появился новый надежный кроссовер Mazda. Фото: пресс-служба бренда

Компактный кроссовер Mazda CX-30 продолжает поступать на российский рынок. Покупателям доступны как автомобили под заказ из-за рубежа, так и экземпляры, уже находящиеся в России. Согласно информации издания «За рулем», минимальная стоимость модели в объявлениях составляет около 2,2 млн рублей.

Наиболее бюджетное предложение обнаружено в Приморском крае. В городе Артеме за 2,19 млн рублей можно заказать Mazda CX-30 2023 года выпуска. Автомобиль представлен в комплектации Comfort с тканевой обивкой салона и механической трансмиссией. В список оборудования входят мультимедийный комплекс, круиз-контроль, светодиодная оптика и легкосплавные колесные диски диаметром 16 дюймов. Также предусмотрены камера заднего обзора, задние датчики парковки, электронный стояночный тормоз и функция Auto-Hold.

Другие предложения под заказ также встречаются в различных регионах страны. В Екатеринбурге аналогичный кроссовер из Китая оценивается в 2,29 млн рублей. Во Воронеже за него просят 2,4 млн рублей, а в Новосибирске и Чебоксарах — по 2,45 млн рублей. В Санкт-Петербурге и Набережных Челнах стоимость Mazda CX-30 также остается ниже отметки в 2,5 млн рублей. На фоне конкурентов японская модель выглядит достаточно привлекательной по цене.

Например, Geely Coolray с учетом прямой скидки в размере 400 тысяч рублей обойдется минимум в 2,5 млн рублей. Стартовая стоимость кроссовера Tenet T7 составляет 2,8 млн рублей. Машины, которые уже доставлены в Россию, стоят заметно дороже. Одно из наиболее доступных предложений находится в Тюмени, где за кроссовер просят 3,7 млн рублей. Такая же цена установлена на новый экземпляр в Екатеринбурге. В Рязани стоимость достигает 3,9 млн рублей, в подмосковных Котельниках — 4,1 млн рублей. В Москве минимальный ценник составляет 4,25 млн рублей. Все представленные кроссоверы китайской сборки оснащаются двухлитровым бензиновым мотором мощностью 158 л.с.

В зависимости от версии он сочетается с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. При этом, по информации издания, подавляющее большинство выставленных на продажу Mazda CX-30 — около 99% — оборудованы автоматической трансмиссией. Механическая коробка предусмотрена только у самого доступного автомобиля, который пока предлагается исключительно под заказ.

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