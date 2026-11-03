В России сменился лидер рынка электрокаров: кто обскакал конкурентов

Целиков: UMO 5 обошел Changan Q05 по продажам электромобилей в России. Фото: пресс-служба бренда

На российском рынке новых легковых автомобилей увеличилась популярность электрического транспорта. По итогам 44-й недели года совокупная доля полностью электрических машин и подключаемых гибридов превысила 10% от общего объема продаж. Об этом сообщил автомобильный аналитик Сергей Целиков. Одновременно в рейтинге наиболее востребованных электрокаров произошла смена лидера: первое место занял российский кроссвэн UMO 5.

За последнюю неделю октября россияне приобрели 944 новых электромобиля. На эту категорию пришлось 3,2% всех зарегистрированных продаж легковых машин. Сегмент подключаемых гибридов оказался заметно крупнее: за аналогичный период было реализовано 2140 автомобилей, что соответствует 6,9% рынка.

Для сравнения, неделей ранее на электрокары и подзаряжаемые гибриды в совокупности приходилось 9,6% продаж. Однако результат последней отчетной недели пока не стал максимальным в 2026 году. Наибольшая доля таких машин была зафиксирована на 39-й и 41-й неделях, когда показатель достигал 11,7%, отметил Целиков.

В категории полностью электрических автомобилей первое место досталось UMO 5. За неделю на учет поставили 267 таких кроссвэнов. Отечественная модель опередила двух конкурентов, представленных в России благодаря альтернативному импорту. Вторую позицию занял Changan Qiyuan (Nevo) Q05 с результатом 250 автомобилей, а третью — Toyota bZ3X, продажи которой составили 203 экземпляра.

Вместе с тем аналитик обратил внимание на заметное сокращение спроса на российский компактный электрокроссовер Evolute I-Joy. За отчетную неделю было реализовано всего 92 автомобиля этой модели. Речь идет о продажах без учета машин, приобретенных с использованием государственной поддержки.

В рейтинге подключаемых гибридов лидирующая позиция сохранилась за китайским Geely EX5 EM-R. За семь дней покупателям передали 438 таких кроссоверов. Вторую строчку занял российский Evolute I-Space, разошедшийся тиражом в 182 экземпляра.

На третье место поднялся новый кроссовер Esteo V27, отличающийся внедорожной стилистикой. За неделю было зарегистрировано 146 автомобилей этой модели. Благодаря такому результату новинка обошла Voyah Free, который ранее входил в число лидеров сегмента. За тот же период на учет поставили 139 таких машин.

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