Aurus Senat подешевеет на 10 млн рублей? Официальный ответ компании

В Аурус отреагировали на инсайд про скидку. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom

В компании Aurus прокомментировали появившуюся информацию о специальных предложениях для покупателей автомобилей первого поколения. Ранее издание Mash сообщило о возможном снижении стоимости флагманского седана Senat сразу на 10 млн рублей.

Предполагалось, что таким способом производитель намерен ускорить реализацию автомобилей 2026 года выпуска. Свою позицию по этому вопросу «Российской газете» представил коммерческий директор Aurus Артем Юсупов. Он пояснил, что сейчас компания готовится завершить продажи первой модификации своего флагманского седана Aurus Senat.

По словам представителя бренда, клиентам доступен широкий набор специальных предложений и сервисных возможностей. Они предусматривают различные варианты индивидуального оформления и доработки автомобилей, а также особые условия приобретения, в том числе с использованием лизинговых программ. Юсупов подчеркнул, что предоставление индивидуальных условий покупателям является частью внутренней политики Aurus.

При этом подобные предложения не публикуются в открытом доступе и не рассматриваются компанией как публичная оферта. Таким образом, производитель подтвердил возможность специальных условий сделок, но не стал раскрывать конкретные размеры скидок или их параметры. Ранее также сообщалось, что начальная цена модернизированного Aurus Senat уже утверждена на уровне 48,5 млн рублей.

Помимо базового исполнения, покупателям будет предложен обширный перечень дополнительного оборудования и индивидуальных опций. В завершение представители Aurus призвали журналистов осторожно относиться к сведениям, которые не получили официального подтверждения. В компании рекомендовали проверять подобные сообщения по информации из официальных источников бренда.

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