Haval обошел Lada и Tenet: какие автомобили выбирают жители Питера

Хавал популярнее всего в Питере. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

За первые девять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали продажи 54,6 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рынка увеличился на 2,9%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Самой востребованной автомобильной маркой среди петербургских покупателей оказался китайский Haval. По итогам трех кварталов бренд занял более 17% местного рынка, обеспечив себе уверенное лидерство.

Вторую позицию в рейтинге производителей получил Tenet, на долю которого пришлось 11,3% продаж. Тройку лидеров замкнула российская Lada с показателем 10,6%.

Следом расположились еще два китайских бренда. Geely заняла четвертое место, получив 8% рынка, а Belgee с долей 6,2% оказалась на пятой строчке.

В оставшуюся часть первой десятки вошли Changan, Jetour, Voyah, Evolute и JAECOO. Доля этих производителей в структуре петербургских продаж варьировалась от 2% до 5,3%. В совокупности десять наиболее популярных марок обеспечили свыше 68,5% всех реализованных в городе новых легковых машин.

Аналитики отмечают, что предпочтения автомобилистов Санкт-Петербурга заметно отличаются от общероссийской картины. В масштабах страны первое место по продажам традиционно занимает Lada, тогда как в Северной столице отечественный производитель оказался только третьим. Петербургский рейтинг возглавил китайский Haval, опередивший как Lada, так и Tenet.

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