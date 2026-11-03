Fiat Pandina и Fiat 500 под угрозой остановки: что происходит

Stellantis заявил о перебоях на заводах Fiat в Италии из-за дефицита компонентов. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Итальянские предприятия автомобильного концерна Stellantis столкнулись с проблемами в работе из-за нехватки электронных комплектующих.

Дефицит микросхем уже привел к нарушениям производственного графика нескольких моделей Fiat. По информации Reuters, ссылающегося на представителей компании, сложности с обеспечением заводов необходимыми деталями могут сохраниться в ноябре и декабре.

Основной причиной перебоев стала нехватка чипов, применяемых в электронных блоках управления двигателем. Сложившаяся ситуация уже сказалась на октябрьских продажах автомобилей. Наиболее ощутимые последствия возникли у компактного Fiat Pandina, который пользуется высоким спросом на европейском рынке.

В Stellantis сообщили, что вместе с подразделением Fiat работают над поиском альтернативных поставщиков и других вариантов решения проблемы. Главная задача концерна заключается в постепенном восстановлении производственных процессов и возвращении предприятий к привычному графику выпуска машин.

Если дефицит электронных компонентов сохранится, на итальянских площадках Stellantis возможны дополнительные ограничения производства, включая полную остановку отдельных сборочных линий. Речь идет о заводе в Помильяно-д’Арко, где собирают Fiat Pandina, и предприятии в Мирафьори, специализирующемся на выпуске Fiat 500.

Трудности с поставками комплектующих могут затронуть и производство силовых агрегатов. В частности, под угрозой оказался завод в Термоли, на котором выпускают двигатель N3 GSE. Этот мотор используется как на Pandina, так и на Fiat 500, поэтому перебои в его производстве способны дополнительно осложнить сборку обеих моделей.

При этом предприятие в Мирафьори уже сталкивалось с вынужденным простоем. В середине октября выпуск автомобилей там приостанавливали на три недели из-за отсутствия другого необходимого компонента. Представители профсоюзов тогда также обращали внимание на недостаточный спрос на Fiat 500, называя его одной из причин остановки производства.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.