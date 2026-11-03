От BMW и Citroen до Opel: Пьер Леклерк возглавил дизайн двух марок

Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк получил новую должность в концерне Stellantis. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк получил новую должность в концерне Stellantis: он стал руководителем дизайнерских подразделений Opel и Vauxhall. О кадровом решении сообщила пресс-служба компании. На этом посту специалист сменил Марка Адамса, который завершает карьеру после почти четверти века работы в концерне. До перехода Леклерк отвечал за дизайн Citroen.

Профессиональную известность Леклерк приобрел благодаря работе в BMW. Он принимал участие в создании внешнего облика кроссоверов X5 и X6, а впоследствии руководил дизайном спортивного подразделения BMW M. Позже дизайнер возглавлял команды Great Wall Motors и Kia, а в 2018 году присоединился к Citroen. При его участии были разработаны новые поколения моделей C3, C3 Aircross и C5 Aircross.

Марк Адамс начал работать в Opel в 2002 году, а спустя пять лет стал главным дизайнером марки. За время его руководства были созданы такие модели, как Corsa, Astra, Insignia и Mokka, а также концептуальные автомобили Monza и GT. Адамс внес значительный вклад в формирование современного фирменного стиля Opel.

На новой должности Леклерк будет напрямую подчиняться генеральному директору Opel и Vauxhall Флориану Хюттлю, а также главе дизайна европейских брендов Stellantis Жилю Видалю. Кроме того, он станет участником исполнительного комитета Opel.

Ранее, 13 июля, на официальном портале правовой информации опубликовали указ о предоставлении Пьеру Леклерку российского гражданства. Согласно действующим правилам, после получения гражданства ему необходимо в течение года принести присягу. Если этого не произойдет, решение о приеме в гражданство России будет считаться недействительным.

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