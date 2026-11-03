Продажи новых автомобилей в России растут: все подробности

Минпромторг сообщил о росте продаж новых автомобилей в России на 2,2%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

По итогам первых десяти месяцев 2026 года российский рынок новых автомобилей показал положительную динамику. С января по октябрь продажи достигли 1,22 млн машин, что на 2,2% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел Минпромторг РФ, сообщает ТАСС.

Особенно заметно увеличился спрос на автомобили отечественного производства. За отчетные десять месяцев реализовали более 784 тыс. таких машин — на 19,2% больше, чем годом ранее. В министерстве также сообщили, что доля российской техники на рынке поднялась на 9,1 процентного пункта и составила 64,1%.

Продажи легковых автомобилей за январь — октябрь достигли 1,1 млн единиц, прибавив 4,3%. В остальных сегментах зафиксировано снижение: реализация легкого коммерческого транспорта составила 72,4 тыс. машин (-16,5%), грузовиков — 42,6 тыс. (-8,3%), автобусов — 8,6 тыс. (-10,5%).

Таким образом, общий рост рынка новых автомобилей в России обеспечили прежде всего легковые модели и увеличение продаж отечественной техники. При этом коммерческий транспорт, грузовые автомобили и автобусы завершили отчетный период с отрицательной динамикой.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.