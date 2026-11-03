Умер Владислав Быков: знаток «Что? Где? Когда?» и участник «Своей игры» скончался в возрасте 72 лет

Телевизионная история Владислава Быкова в клубе «Что? Где? Когда?» началась в 1994 году Фото: скриншот видео.

Писатель, журналист и участник популярных интеллектуальных телеигр Владислав Быков умер 2 ноября 2026 года. Ему было 72 года. О смерти сообщила жена знатока Ольга Деркач, также известная зрителям «Своей игры» и входившая в «Золотую дюжину». Она опубликовала в личном блоге короткое сообщение: «Слава умер в 9.30».

На печальную новость отреагировали друзья и знакомые супругов. В комментариях они выражают Ольге Деркач соболезнования и делятся словами поддержки. Для многих поклонников интеллектуальных состязаний Быков был не просто участником телевизионных проектов, а одним из представителей поколения знатоков, которое помогало формировать культуру подобных игр в России.

От экономиста до телевизионного знатока

Владислав Быков родился 9 января 1954 года в Верхней Салде Свердловской области. Его профессиональный путь поначалу был далек от телевидения и журналистики. В 1976 году он окончил Московский авиационный институт, получив образование на факультете экономики и организации производства летательных аппаратов. После выпуска Быков устроился работать по экономической специальности. Он занимал разные должности, а впоследствии стал заместителем главного бухгалтера Московского авиационного производственного объединения, входившего в военно-промышленный комплекс. В этой сфере он оставался вплоть до 1997 года.

Однако еще в начале 1990-х в его жизни появилось увлечение, которое со временем принесло ему известность. С 1990 года Быков активно участвовал в интеллектуальных состязаниях, широкий кругозор и интерес к самым разным областям знаний помогли ему закрепиться в сообществе знатоков.

Девять игр в «Что? Где? Когда?»

Телевизионная история Владислава Быкова в клубе «Что? Где? Когда?» началась в 1994 году. За несколько сезонов он успел принять участие в девяти играх. Одним из последних выходов знатока за игровой стол стал матч летней серии 1997 года. Тогда Быков выступал в команде вместе с Максимом Поташевым, Александром Левиным, Еленой Пальцевой, Александром Черушевым и Андреем Виватенко. Встреча завершилась не в пользу знатоков: телезрители победили со счетом 6:2. Этот сезон стал для Владислава последним в телевизионном клубе.

Он не ограничивался одним проектом: Быков играл в «Брейн-ринге», где в составе команды «Стирол» из Горловки неоднократно становился чемпионом. Еще одной важной частью его телевизионной биографии оказалась «Своя игра». Там он выступал с 1994 по 2009 год, входил в «Золотую дюжину» и участвовал в «Играх 15-летия».

В разные годы Быкову удавалось проходить в решающие стадии турниров, однако победить в финалах «Золотой дюжины» ему не удалось. В восьмом цикле он дошел до финала, где уступил Александру Либеру. В следующем цикле вновь оказался среди финалистов, но на этот раз сильнее оказался Юрий Бершидский.

Умер знаток «Что? Где? Когда?» Владислав Быков Фото: Википедия.

Совместная работа с Ольгой Деркач

В 1997 году Владислав Быков сменил профессиональное направление. Вместе с супругой Ольгой Деркач он занялся журналистикой, а затем и литературой. Сотрудничал с несколькими российскими изданиями, в том числе с «Комсомольской правдой», журналами «Огонек» и «Московские новости». Среди проектов, над которыми он работал, были материалы об интеллектуальных играх, истории и Москве.

Быков также пробовал себя в телевизионной и радиожурналистике. Вместе с Ольгой Деркач и Андреем Столяровым он участвовал в создании программ «Антимония» и «Антимония-спорт». С супругой работал над радиопередачами «Отвечаем головой», «Обратный отсчет», «Календарь „Очевидного-невероятного“», «Технопарк» и «Истории об истории». Помимо этого, Быков состоял в Международном союзе журналистов и Союзе писателей Москвы. Он редактировал и создавал газету «Избушка», а также участвовал в работе над несколькими книжными проектами.

Какие книги написал Владислав Быков

Одной из первых совместных работ Быкова и Деркач стала «Книга века», опубликованная в 2000 году. Спустя три года они выпустили «Книгу Москвы», которая впоследствии неоднократно переиздавалась. Отдельное направление их работы было связано с интеллектуальными развлечениями. С 2006 года выходила серия книг с заданиями и вопросами для проверки эрудиции и тренировки мышления. Среди первоначальных названий были «1000 заданий для веселой компании», «1000 заданий для зарядки мозгов», «Как увеличить свой IQ» и «Домашние телеигры».

В 2009 году Быков и Деркач подготовили книгу «Горбачев. Переписка переживших перестройку». Позднее вышла и их совместная работа с финским автором Алекси Куорсало — «Недостаточно развитая страна», опубликованная в Финляндии в 2020 году.

Так сложилась необычная биография Владислава Быкова: начав с экономической работы после окончания МАИ, он стал участником известных интеллектуальных телепроектов, а затем посвятил себя журналистике и литературе. 2 ноября 2026 года его жизнь оборвалась. Ольга Деркач сообщила, что муж умер в 9:30 утра.

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