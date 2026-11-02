«Пока мы едины, мы непобедимы»: Шойгу объяснил, в чем сила России

Шойгу ответил Европе на обвинения в гибридной угрозе от России. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Центре международной торговли в Москве открылась неделя «Народы России» — отныне ежегодная, по указу президента. Повод — День народного единства, но говорили о другом: многонациональность России противник записал в её слабые места и бьёт туда прицельно.

«Пока мы едины, мы непобедимы»

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу напомнил, что покорить Россию силой не удалось ни разу — теперь ставка Западом сделана на другое: «Идёт активный поиск, и вербовка, финансирование, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение России изнутри». Ответ у страны есть. Оглядев зал в национальных костюмах, Шойгу закончил фразой, которую потом повторяли все выступавшие: «Мы, с одной стороны, многообразны, с другой, едины. А пока мы едины, мы непобедимы».

«Буряты не бегут»

Глава самого крупного по размерам региона России Айсен Николаев начал с вопроса, который ему задал однажды президент: сколько Франций помещается в Якутии — 4 или 5? «Если быть точным — 4,67. Но Якутия по территории — как Индия. Здесь не ошибётесь». В этой северной «Индии» живут 135 народов, и их не делят по национальности: «Нам говорят: как можно жить в минус 50? Но это же наша Родина. У нас знают: Родина там, где тепло душе».

У главы Бурятии Алексея Цыденова его республика уместилась в два праздника: «На Пасху все идём в церковь, а на Сагаалган все идём в дацан. У нас и русские, и буряты в дацане». А потому — и в окоп вместе. Представьте картину: раненые товарищи, 12 нападающих и один рядовой, который не отступил — это Иван Калашников из старообрядческого села Новый Заган, Герой России. Когда Путин его награждал, спросил: «Что ж ты не побежал?» Иван ответил: «Буряты не бегут». Это президента зацепило. Русский ответил за всех бурят. А Цыденов — за народы страны: «Кем бы мы ни были — русские, буряты, татары, якуты, дагестанцы, — для внешних недругов мы все русские, единый народ».

«Русские — это мы все. От края до края»

Об угрозах единству Шойгу ответил журналистам историей из Абхазии 1993 года, где он разводил воюющие стороны и вдруг услышал речь «уж совсем украинскую» — боевиков УНА-УНСО* (организация запрещена в России). «Где УНА-УНСО*, где Львов, где вообще Абхазия? А они мне ответили: „Где против русских, там и мы“. Не думаю, что они соображали, что русские — это мы все. От края до края».

«Слушайте, нам не до вас»

Обманы Европы Шойгу перечислил как хранитель архива её обещаний, помнящий, чем кончилось каждое.

Объединение Германии: «Варшавского договора не стало. НАТО осталось. Мы войска из Германии вывели, они оставили».

Киев, февраль 2014-го, подписи глав МИД Франции, Германии и Польши под соглашением Януковича с Майданом: «Прошло три часа. Януковича начали гонять по Украине. А ведь если бы они выполнили то, что подписали, сегодня Крым оставался бы в составе Украины».

Минск: «Теперь они признаются: да, мы не собирались выполнять, хотели дать время Украине вооружиться».

Стамбул: «Парафировали. Привезли в Киев. Появился Борис Джонсон: не-не-не, не будем выполнять».

Самое жёсткое в этот день Шойгу сказал Европе в форме пожелания. Президент, напомнил он, не раз повторял, что Россия на Европу нападать не собирается: «А они всё равно: Россия ведёт против нас гибридную войну. Слушайте, нам не до вас. И, может, скажу не очень правильную вещь, но не дай вам Бог дожить до дня, когда Россия начнёт вести против вас гибридную войну». Свежий пример — беспилотник над немецким аэропортом: «Не было ни одной кофеварки, из которой бы они не вещали, что это гибридная атака России на Европу». «Им всегда нужен враг. Нам враг не нужен».

Желание Евросоюза сесть за стол переговоров по Украине Шойгу сравнил со старым анекдотом: «В чём и с кем пойдём на свадьбу, на которую нас не звали». Предложений у Европы нет: «Одни разговоры: если Россию не остановить, к 2030-му она придёт к нам. У нас на 2030 год, насколько я понимаю, другие планы».

* организация признана экстремисткой и запрещена в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европа совершила фундаментальную политическую ошибку: Россию там не понимают и очень боятся

«Если все зайдет слишком далеко, победителей не будет»: Путин сделал предупреждения о войне с Европой и захвате российских танкеров в Балтийском море