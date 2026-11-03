Помощник президента РФ, глава СПР Владимир Мединский Фото: Евгения ГУСЕВА.

…- Дмитрий Сергеевич, Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября. Вы могли бы подтвердить эту дату, и если да, то кто будет представлять Россию на переговорах?

- Да, я могу подтвердить эту дату, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 3 ноября, на вопросы журналистов. - Действительно, российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах. Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский.

Песков назвал Мединского главным переговорщиком России в Абу-Даби Трехсторонние переговоры России, США и Украины планируются в Абу-Даби 10-11 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

- А планируются ли какие-то контакты с российскими переговорщиками у президента Владимира Путина перед тем, как они отправятся в Абу-Даби? - прозвучал далее вопрос.

- Пока не могу вам сказать, пока точных планов нет, - ответил Дмитрий Песков. - Но в целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

- Financial Times сегодня сообщила со ссылкой на источники, что Россия, Китай и США ведут подготовку к трехстороннему саммиту между Путиным, Трампом и Си на заседании АТЭС в Китае. Как сейчас обстоят дела с подготовкой к такому саммиту? Будет ли он, ведется ли подготовка?

- Есть общее понимание среди участников такой возможной встречи, что она была бы целесообразна, и она была бы весьма полезна.

Работа ведется по согласованию такой встречи. Надеемся, что в ближайшие дни она будет финализирована.

Конечно же, главной организующей силой здесь выступают наши китайские друзья как принимающая сторона.

- Сегодня ночью снова совершена атака на ярославский НПЗ, и в целом Киев с пятницы продолжает атаковать нашу энергетику. Более того, накануне в интервью Fox News Зеленский заявил, что будет продолжать атаки на российские НПЗ, пока Трамп не поставит ракеты для комплексов Patriot. Считают ли в Кремле действия Киева нарушением договоренностей между США и Украиной, и как это способно повлиять на ход предстоящих в Абу-Даби переговоров?

- В данном случае я вам не могу сказать, какие договоренности вы имеете в виду между Украиной и Соединенными Штатами. Действительно, удары киевского режима дронами по российской энергетической инфраструктуре продолжаются. Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов.

Эффективность защиты увеличилась серьезно, но, конечно, полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным. Поэтому продолжается Специальная военная операция, продолжаются планомерные широкомасштабные удары с задействованием всего возможного потенциала по инфраструктуре киевского режима.

И все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары.

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