BMW сократит каждого десятого сотрудника совместного предприятия в Китае: в чем причина жесткого решения

Robo: китайское подразделение BMW сократит около 1800 сотрудников. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Китайское подразделение BMW приступило к масштабному сокращению персонала. По информации издания Robo, под увольнение попадут около 1800 человек — примерно 10% работников совместного предприятия BMW Brilliance Automotive (BBA). О начале кадровых изменений со 2 ноября 2026 года изданию рассказали сотрудники компании.

Оптимизация затронула специалистов разных направлений, включая производственные подразделения и административный аппарат. Наибольшее число увольнений приходится на работников сборочных линий головного предприятия BBA, расположенного в городе Шэньян провинции Ляонин.

Как сообщает Robo, сотрудникам, попавшим под сокращение, предлагают компенсацию по схеме «N+5». В этой формуле компонент N рассчитывается на основании среднемесячного заработка до уплаты налогов, а дополнительные пять месяцев — исходя из базового оклада без премиальных выплат. Среди увольняемых есть как сотрудники со стажем от трех до пяти лет, так и опытные специалисты и руководители младшего звена.

Представители BMW пока не выступили с официальными разъяснениями по поводу происходящего в Китае. Также компания не сообщила, является ли сокращение частью общей программы реструктуризации. При этом на протяжении последних трех лет автопроизводитель уже сдерживал набор новых работников и отказывался продлевать некоторые трудовые соглашения.

Параллельно BMW Group готовит масштабную оптимизацию штата на глобальном уровне. Концерн намерен расстаться примерно с 8 тыс. сотрудников по всему миру, что соответствует около 5% от общей численности персонала в 154 тыс. человек. Программа добровольного ухода вызвала высокий интерес: всего за три дня компания получила 5 тыс. заявок и решила завершить прием предложений раньше срока.

Кадровые преобразования проходят на фоне ухудшения финансовых результатов немецкого автопроизводителя. За первые шесть месяцев 2026 года прибыль BMW Group до налогообложения упала на 29,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Рентабельность EBIT автомобильного подразделения составила 3,6%, тогда как долгосрочная цель концерна предусматривает показатель в диапазоне 8–10%.

Негативная тенденция прослеживается и в продажах. За январь — сентябрь 2026 года BMW реализовала по всему миру около 1,71 млн автомобилей — на 4,9% меньше, чем годом ранее. Наиболее существенное падение зафиксировано в Китае: поставки машин BMW и Mini сократились на 21,8%, примерно до 376 тыс. единиц. Одновременно уменьшилась и доля КНР в глобальных продажах концерна: если в 2023 году она составляла 32,3%, то в 2025-м опустилась до 25,4%.

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