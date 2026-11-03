Против оспы обезьян, желтой лихорадки и биологического оружия: производители рассказали о новых отечественных вакцинах

Производители рассказали о новых отечественных вакцинах. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

В Москве проходит конгресс «Национальное здравоохранение 2026», организованный Росконгрессом. Как отметила Ольга Кобякова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, технологии в мире, как и вызовы обществу, меняются с каждым годом. И в России также накапливается опыт в различных областях системы здравоохранения.

О некоторых из них рассказали эксперты на сессии «Россия – миру: образование и инновации».

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Минздрава России, академик РАН, доктор биологических наук, профессор Денис Логунов рассказал, как России удалось так быстро в год пандемии ковида изобрести и наладить массовое производство вакцины от совершенного нового вида вирусов.

«Не нужно думать, что новую вакцину можно сделать очень быстро, не проверяя аккуратно токсикологию, включая токсикологию на приматах. Это абсолютно ошибочное представление. То есть сегодня ни один регулятор, включая российского, не подпустит вас к пациенту без экспериментов, например, на приматах», - рассказала Денис Логунов.

Каждую вакцину необходимо тестировать, это длительный процесс. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Говоря о регуляторах, регуляторике, ученый имеет в виду сложную систему, комплекс мер, правил и инструментов, которые регулируют сферу здравоохранения, в том числе разработку новых препаратов и вакцин. В основе, в первую очередь, нормативная база — законы, постановления, приказы, стандарты и клинические рекомендации. Эти документы задают правила для всех участников системы, от разработчиков до пациентов.

Согласно правилам, любой препарат, любая новая вакцина проходит несколько этапов клинических исследований, включая опыты на приматах, а потом и исследования эффективности и безопасности на пациентах. Как правило, третья фаза самая длительная, может занимать несколько лет. А если пандемия, когда препарат нужен быстро?

- Поэтому Российская Федерация пошла по пути так называемых вакцинных консервов, вакцин высокой степени готовности, - объясняет Денис Логунов. - Когда мы проходим доклинические исследования, включая приматов, клинические исследования первой и второй фазы, мы получаем вакцину высокой степени готовности. Ее мы и консервируем на случай попадания в Российскую Федерацию патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. Сегодня Центр Гамалеи разрабатывает более десятка таких вакцин. Это, в том числе, вакцина против оспы обезьян, против Конго-крымской лихорадки, против лихорадки Западного Нила и так далее. Работа Центра направлена на то, чтобы мы создали портфолио из почти 30 вакцин, которые должны защищать Российскую Федерацию, граждан Российской Федерации от вирусов и бактерий, обладающих именно пандемическим потенциалом. Есть специальные списки, которые включают в том числе патогены, обладающие не просто пандемическим потенциалом, но и которые могут быть использованы в качестве биологического оружия. И у нас должно быть свое оружие против них.

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