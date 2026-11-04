Как избежать ненужных списаний денег с карты: пошаговая инструкция

В Роскачестве напомнили, как грамотно управлять своими подписками, чтобы избавиться от ненужных списаний денег с карты. Фото: ElenaYakimova/Shutterstock/Fotodom

Давайте признаемся честно: не у всех из нас есть привычка ежедневно отслеживать списания со своих банковских карт. А потом бывает — раз, и обнаруживаешь, что деньги твои вдруг утекли на оплату сервиса, о подписке на который ты давным-давно забыл и не пользуешься им. В Роскачестве напомнили, как грамотно управлять своими подписками, чтобы избавиться от ненужных списаний денег с карты.

1. Для начала нужно провести ревизию всех подключенных сервисов.

— В качестве основного источника информации можно использовать выписку по карте или счету в мобильном банке. В выписке отражаются состоявшиеся периодические списания. Кроме того, банк обязан информировать клиента о каждой операции с использованием электронного средства платежа в порядке, предусмотренном договором, — говорит директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Правда, push-уведомления и СМС о списаниях приходят от банков далеко не всегда. Так что самым надежным способом контроля все же остается проверка операций по карте с помощью мобильного банка.

Самым надежным способом контроля остается проверка операций по карте с помощью мобильного банка. Фото: BongkarnGraphic/Shutterstock/Fotodom

2. Возьмите в привычку регулярно просматривать личные кабинеты цифровых сервисов и магазинов приложений, где видны подключенные услуги и активные подписки.

В Роскачестве напомнили, что с 1 марта этого года по закону «О защите прав потребителей», запрещено использовать для периодических платежей по абонентскому договору, заключенному в интернете, реквизиты банковского счета или карты, от применения которых потребитель отказался.

— Компания обязана обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. При этом закон не запрещает автоматическое продление подписки при наличии согласия пользователя. Важно понимать и другое: отказ от реквизитов прекращает списания с этой карты, но не расторгает договор — для полного выхода из подписки нужно отказаться и от самой услуги, — поясняет Игорь Поздняков.

При этом по закону потребитель вправе расторгнуть договор в любое время, но при этом придется оплатить исполнителю фактически понесенные расходы, которые тот должен подтвердить документально.

Отказ от реквизитов прекращает списания с этой карты, но не расторгает договор — для полного выхода из подписки нужно отказаться и от самой услуги. Фото: dee karen/Shutterstock/Fotodom

— Если подписка оплачена вперед, возврату подлежит часть абонентской платы, пропорциональная неиспользованному периоду, — отмечает Игорь Поздняков.

При этом исполнитель обязан еще при заключении договора довести до потребителя информацию об условиях подписки и порядке отказа от нее.

3. Если вы отказались от подписки, но списание денег с вашей карты все равно произошло — сразу же пишите претензию в компанию, которая предоставляла услуги. Сделать это можно любым доступным и удобным способом: связаться со службой поддержки, отправить претензию на электронную почту или заказным письмом по юридическому адресу (самый доказуемый вариант) — с требованием прекратить списания и вернуть деньги.

— Одновременно можно обратиться в банк с заявлением о спорной операции, приложив выписку, подтверждение отказа от подписки и переписку с компанией. Банк рассмотрит заявление в рамках процедур оспаривания операции, — говорит Игорь Поздняков.

4. Если компания проигнорировала вашу претензию о незаконном списании средств или вам отказали в возврате, можно обратиться с исковым заявлением в суд. Но здесь стоит взвесить, стоит ли овчинка выделки, и готовы ли вы к предстоящей судебной тяжбе.

— Отдельная ситуация — подписка на иностранный сервис, который сейчас не доступен в России. Если услуга фактически не оказывается, потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возврата платы за период, в котором она не предоставлялась. Отказ нужно направить в доступном канале, например через поддержку или на контакт из оферты, сохранив подтверждение. При отсутствии реакции следует обратиться в банк, — отмечает Игорь Поздняков.

При этом в Роскачестве уточнили, что если у компании нет представительства и имущества в России, взыскание средств на практике может быть затруднено, поэтому особенно важно как можно раньше зафиксировать отказ и остановить дальнейшие списания.

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