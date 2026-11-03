Хакеры угоняют цифровые ключи от Li Auto: какие меры предпринял производитель

Li Auto взламывают в РФ. Фото: пресс-служба фоттон

Официальный дистрибьютор Li Auto в России компания Sinomach Auto подтвердила случаи несанкционированного доступа третьих лиц к мастер-аккаунтам автомобилей. В компании подчеркнули, что ситуация не носит массового характера: зафиксировано порядка 20 обращений. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным Sinomach Auto, все известные случаи несанкционированного получения доступа связаны с использованием китайских телефонных номеров, к которым привязаны учетные записи владельцев. Для регистрации таких номеров пользователи нередко прибегали к услугам сторонних сервисов. Ранее сообщалось, что после перехвата аккаунта у машин гаснут экраны и отключается климат-контроль, а в отдельных случаях автомобиль не запускается.

В Sinomach Auto отметили, что производитель уделяет проблеме особое внимание. Специалисты Li Auto в Китае уже работают с поступившими обращениями, параллельно разрабатывается процедура верификации законных владельцев и безопасного восстановления доступа к мастер-аккаунтам. Планируется, что новые механизмы защиты охватят как автомобили, поставленные официальным дистрибьютором, так и машины, ввезённые по каналам параллельного импорта.

Одним из направлений работы является «миграция» учетных записей с китайских телефонных номеров на адреса электронной почты. Подобная система авторизации уже реализована для владельцев автомобилей Li Auto 2026 модельного года. Точные сроки внедрения новых механизмов для остальных машин пока не называются.

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