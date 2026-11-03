В США 3 ноября начался день промежуточных выборов в Конгресс США. Фото: REUTERS.

В США 3 ноября начался день промежуточных выборов в Конгресс США. Первые избирательные участки открылись в 5 утра по местному времени (13:00 по Москве) в штате Вермонт.

В Киеве и Брюсселе не скрывают, что очень ждут на промежуточных выборах в США поражения республиканцев и всей душой болеют за демократов. Главная их надежда – если противники хозяина Белого дома смогут взять под контроль обе палаты американского Конгресса - Палату представителей и Сенат - то это поможет противостоять курсу Трампа в отношении Украины, Европы и НАТО. Но оправданы ли эти надежды?

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДЫГРЫВАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

По Украине расчет очевиден: вот придут демократы, и Конгресс заблокирует всякие «глупости» вроде дизельной сделки с Россией и неиспользования Трампом закона об «адских санкциях» против Москвы. А еще усилит нажим на Кремль и возобновит поддержку Киева – и финансовую, и военную.

Конечно же, Зеленский тут же получит перехватчики к системам ПВО Patriot, о которых он безуспешно умоляет Вашингтон (тот готов передать ему 500 ракет не раньше 2030 года).

Киевский режим даже открыто в последнее время подыгрывал Демократической партии – своими атаками на российские НПЗ. Трамп не раз просил Зеленского этого не делать, поскольку ограничения российского экспорта нефтепродуктов отрицательно сказываются на мировых топливных ценах. А ценники на американских заправках – главный агитплакат для американского избирателя.

Но Зеленский высокомерно предложил американскому президенту сделку: ты мне ракеты, а я приказываю не бомбить НПЗ в течение месяца.

Трамп ее, разумеется, отверг. И не только потому, что плохо относится к киевскому главарю, который в выборах 2020 и 2024 годов уже откровенно поддерживал демократов.

У США просто нет ракет для Украины. Их арсенал на две трети был потрачен в ходе войны с Ираном, чтобы его восполнить, потребуются годы. К тому же война на Ближнем Востоке еще идет, и первыми в очереди за ракетами стоят союзники Америки в этом регионе, а место Киева – замыкающее.

Эта нехитрая истина была уже сто раз разжевана западной прессой. Но у Киева так пригорает, что он этой реальности не принимает.

Киевский режим даже открыто в последнее время подыгрывал Демократической партии – своими атаками на российские НПЗ. Фото: REUTERS.

ДЛЯ ЕВРОПЫ ВСЕ МОЖЕТ СТАТЬ ХУЖЕ

У Европы свои надежды на победу демократов: мол, победившие ослы (символ Демпартии) поставят на место слонов (символ республиканцев) в их пренебрежительном отношении к Старому Свету.

Да и крамольные намеки Трампа на возможный выход США из Альянса, который не помог ему в противостоянии с Ираном, тоже очень волнуют европейцев.

К тому же в победе демократов они бы нашли опору для борьбы с оппозиционными правыми националистами в Европе, получающими все большую поддержку граждан. Их открыто поддерживает администрация Трампа, и ее поражение на промежуточных выборах придало бы европейским либерал-глобалистам, как они надеются, больший вес у себя дома.

Но все не так просто, как хотелось бы Киеву и Брюсселю. Серьезные аналитики предупреждают: победа демократов в обеих палатах Конгресса США не снимет проблемы, возникшие у Европы с Трампом. Наоборот, обострит их.

«Со стороны европейцев было бы ошибкой полагать, что трансатлантические отношения потеплеют (в случае победы демократов – Ред.), - сказал Вольфганг Ишингер, опытный немецкий дипломат, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности, изданию Politico. - Предполагаю, произойдет прямо противоположное» .

Радоваться и раскупоривать шампанское в случае поражения Трампа Ишингер европейцам не советуют: «Я бы посоветовал своим европейским друзьям проявить сдержанность и не давать Белому дому повода злиться на Европу - по крайней мере, больше, чем он уже злится».

ТРАМП ВМЕСТО ОБОРОНЫ ПЕРЕЙДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ?

Если обе палаты Конгресса США после выборов 3 ноября перейдут под контроль Демократической партии, парламент неизбежно попытается затеять против Трампа, его семьи и соратников различные расследования - вплоть до импичмента президента.

Это может вызвать у непредсказуемого хозяина Белого дома совсем иную реакцию, чем ожидают его ненавистники. Вместо защиты он перейдет к нападению, прежде всего на внешнеполитическом и торговом полях. Там возможности конгрессменов сильно ограничены, а у президента, наоборот, большой набор инструментов.

Разгневанный Трамп перейдет к нападению, прежде всего на внешнеполитическом и торговом полях. Фото: REUTERS.

Поэтому вряд ли Дональд Трамп откажется от затеи переложить ответственность и расходы на безопасность Европы на европейские страны НАТО. Наоборот, президент может ускорить уже заявленное сокращение американских войск в странах Евросоюза.

Впрочем, считает экс-посол Соединенных Штатов при НАТО в президентство Буша-младшего, Курт Волкер, Трамп может и проявить в этом вопросе больше сдержанности, опасаясь негативной реакции внутри страны.

Но в отношении Украины Волкер не осторожничает. «Хорошо, демократы будут гораздо активнее поддерживать Украину и НАТО, но они не могут заставить Трампа что-то делать, - поясняет он. - Они могут выделить деньги, но Трамп просто развернется и скажет: «Ну, я не обязан их тратить».

Есть и такое мнение: рассчитывать, что при «демократическом» Конгрессе Европа вновь войдет в число главных приоритетов для США, не стоит. Слишком радикально изменил отношения со Старым Светом Трамп за 20 месяцев президентства. «Европа – это бумажный тигр», - говорил он уже давно.

И в оставшиеся два года его срока, как бы ни старались демократы, негатив в отношениях Вашингтона и Брюсселя никуда не денется. Тем более когда Европу охватили массовые беспорядки именно из-за того, что ее нынешние правящие элиты не хотят слышать Трампа, предупреждавшего: им необходимо «привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции».

А в следующем году, если в ряде основных европейских стран к власти придут правоконсервативные и союзные американским республиканцам силы, никакой враждебный Трампу Конгресс либерал-глобалистам не поможет.

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