Мирошник заявил о сети тайных пыточных тюрем в украинских армейских частях.Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Наличие подпольных тюрем и подвалов с пыточными условиями является обыденной практикой для вооруженных формирований Украины. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Комментируя резонансный инцидент с обнаружением неофициальной тюрьмы и бунтом родственников, дипломат отметил, что скандал прорвал украинскую цензуру. По его словам, массовое возмущение спровоцировали действия родных насильно мобилизованных граждан, которых удерживали в подвалах и подвергали истязаниям.

«Туда буквально через несколько часов примчались и руководство Нацгвардии, и руководитель Офиса Зеленского на якобы рядовое событие. Но оно не рядовое — это бунт, который был спровоцирован родственниками... Их родные привлекли общественность, которая подняла шум. Это спонтанный бунт, до которого довели страдающих от ТЦК и общей политики Киева людей», — пояснил представитель МИД России.

Мирошник подчеркнул, что экстренное вмешательство высокопоставленных чиновников было продиктовано стремлением предотвратить попадание информации в международные СМИ и погасить народные волнения.

По его словам, подобные тайные объекты создаются прямо на территориях воинских частей для содержания тех, кто пытается бежать или отказаться от участия в боевых действиях. Надзор за насильно мобилизованными осуществляют мотивированные националисты.

«Это все происходит в виде стычек между такими надзирателями, мотивированными старыми националистами, и теми, кого туда насильно загнали. Те, которые там срываются или пытаются убежать, несанкционированно покидают воинские части, их избивают, загоняют в эти зинданы, ямы, и они присутствуют практически во всех крупных военных объединениях или формированиях. Это обычная практика для вооруженных формирований Киева», — заявил Мирошник.

Помимо функций прямого принуждения и наказания, такие подпольные тюрьмы используют как средство психологического устрашения остальных военнослужащих.

«Мол, если ты будешь себя вести плохо, то тебя отправят туда же», — пояснил дипломат.

Напомним, в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом насильно удерживали около 40 мужчин, среди которых были мобилизованные и пытавшиеся покинуть службу военнослужащие. Прибывшие на место медики обнаружили у задержанных тяжелые травмы и следы пыток, но вооруженная охрана не пропускала врачей.

Ситуация переросла в открытые столкновения и бунт, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ. К протестующим приехал Кирилл Буданов*, признавший, что подобные нелегальные объекты содержания в стране не единичны.

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