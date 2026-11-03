Рекорд с начала года: российский авторынок ускорился в октябре

Октябрь стал рекордным по продажам новых автомобилей в РФ с начала года. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года объем российского рынка новых транспортных средств возрастом до трех лет достиг 147,3 тыс. единиц. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 8,2%, а результат стал лучшим с начала года. Такие данные содержатся в отчете Минпромторга РФ, который 3 ноября поступил в распоряжение «Известий».

Среди новых легковых автомобилей отечественного производства в октябре было реализовано 96,9 тыс. машин. Лидером рейтинга марок стала Lada с результатом 29,7 тыс. автомобилей. Следом расположились Tenet и Haval — 16,4 тыс. и 16,2 тыс. единиц соответственно. В первую пятерку также попали Jeland с 3031 проданной машиной и Jetour с показателем 2845 автомобилей. Десятку наиболее востребованных марок дополнили Changan, Omoda, Evolute, Volga и Esteo.

За десять месяцев 2026 года в России продали 1,22 млн новых автомобилей возрастом до трех лет. Это на 2,2% превышает результат января — октября прошлого года. При этом реализация машин российского производства перешагнула отметку в 784 тыс. единиц, увеличившись на 19,2%. В результате доля отечественных автомобилей на рынке достигла 64,1% — на 9,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Заметный прирост зафиксирован и в сегменте электромобилей и гибридов. С января по октябрь россияне приобрели 117,4 тыс. таких транспортных средств, тогда как за аналогичный период 2025 года было продано 63,4 тыс. машин. Таким образом, продажи выросли на 85,2%, а доля электрифицированных моделей в общем объеме рынка увеличилась с 5,3 до 9,6%.

Из общего количества реализованных электромобилей и гибридов 33,1 тыс. пришлось на модели российского производства. Их присутствие в этом сегменте за год заметно усилилось: доля отечественных машин поднялась с 13,8 до 28,2%.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.