Полина Диброва призналась: она не будет матерью детям Романа Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА.

На минувшей неделе Пресненский районный суд Москвы принял беспрецедентное решение и оставил всех пятерых несовершеннолетних наследников с Романом Товстиком. Самый старший, 19-летний Андрей уже сам вправе решать с кем ему жить. Напомним, что бизнесмен и его бывшая жена Елена больше года судились по вопросу об определении места жительства наследников. И вот 30 октября суд вынес решение, которое шокировало даже Романа Товстика. Уже во время процесса стало понятно, что на его итог повлияли определенные и весомые факторы.

Оказалось, что 41-летняя Елена Товстик почти не занималась детьми, которые жили в отдельном гостевом доме вместе с нянями. В школы и сады спортсменка так же их не водила. С учителями, в основном, общался Роман Товстик. Плюс дети на суде сами выразили желание жить с отцом. Например, 10-летняя Алиса не раз порывалась сбежать от мамы к папе (за неделю до суда Товстик все же забрал дочь к себе, — прим. Ред.). В ходе процесса стало известно, что Елена поднимала руку на дочь. Еще триатлонистка, как рассказал KP.RU адвокат Товстика Филипп Рябченко, несколько раз повторила, что если бывший супруг отдаст ей половину активов, то может забирать всех детей…

Роман Товстик Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Я сам немного в шоке, что суд оставил всех детей со мной. Но это совершенно не значит, что дети лишены матери. Я не буду препятствовать их общению», — сообщил Роман Товстик после суда.

Бизнесмен заберет детей (пятилетнюю Агату и двухлетнего Артура), как только получит исполнительный лист. Еще одна важная задача — обустроить быт наследников. Добавим, что 51-летний Роман проживает вместе с возлюбленной, 37-летней Полиной Дибровой в съёмном доме на Рублевке. Вместе с ними живут двое младших сыновей Полины от Дмитрия Диброва (старший Саша остался с папой, но часто заходит в гости) Федор и Илья, а также дети Романа — Анна, Артем и Алиса.

Мы узнали у Полины Дибровой, как она отнеслась к решению суда.

«То, что произошло, это действительно очень неожиданный результат. Мы не представляли, что в принципе такое возможно, но получилось так, и мы ни разу не пожалели ни об одном своём действии. Сейчас мы понимаем, что значит так должно было быть, всё по силам. Если Бог распоряжается, значит, мы должны работать, помогать и делать всё возможное, чтобы дети были счастливы. Я хочу, чтобы они жили спокойно: получали образование и дружили», — рассказала KP.RU Полина.

Полина Диброва Фото: Михаил ФРОЛОВ.

При этом, Диброва отмечает, что не собирается заменять детям любимого мужчины мать.

«Я считаю, что родители в жизни ребенка незаменимы. Конечно, безусловно, большое счастье родиться и жить в полной семье. Но иногда получается иначе. Самое главное, на мой взгляд, это любовь. Если ты любишь человека, то будешь любить и его детей. Соответственно, я люблю Романа, и я люблю его детей. Они удивительные и интересные. Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама. Соответственно, и я тоже не искала в Романе отца своим детям, потому что у них есть папа, и он лучший для них», — поделилась с KP.RU основательница женского клуба.

Еще Полина впервые рассказала о реакции детей на решение суда.

«Когда Роман вернулся домой и сообщил Темке о том, что теперь с нами будут жить другие братья и сестры, он, безусловно, обрадовался, но одновременно испугался, а вдруг куда-то денутся Федор и Илья. Это говорит об их дружбе. За год они действительно сплотились. И мы все сплотились, благодаря внешним трудностям. У нас получилась огромная семья и большая команда, где все друг за друга горой. Мы понимаем, что самое главное в нашей жизни — это наши дети. Бывает сложно. Например, у нас с Дмитрием случаются разные ситуации, но я понимаю, для чего и для кого я стараюсь находить общий знаменатель с бывшим мужем. Еще раз повторюсь: я считаю, что каждый родитель должен воспитывать своих детей», — добавила Диброва.

Полина Диброва и Роман Товстик Фото: Михаил ФРОЛОВ.

По словам Полины, она никак не влияла на ход суда. Тем более, ей есть чем заняться: у нее дети, свой женский клуб, поездки, мероприятия. Бизнесвумен уверена, что бывшие супруги должны решать любые споры сами, без подключения третьих лиц.

«Меня достаточно часто называют сожительницей. Меня это нисколько не трогает, потому что я считаю, что я любимая и счастливая женщина. Абсолютно за каждое свое и действие я могу ответить. И если в жизни так получилось, что у нас много детей, значит, так должно было быть. И я этого не боюсь», — поделилась мнением Полина Диброва.

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