Россияне выступили за запрет курьерам выезжать на тротуары

89% опрошенных россиян заявили, что курьеров на тротуары точно нельзя пускать, это небезопасно для пешеходов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Минтранс разработал проект запрета для курьеров на выезд на тротуары. Передвижение доставщиков хотят упорядочить и разрешить им ездить только по проезжей части. Россияне эту инициативу полностью поддержали, подавляющее большинство высказались за этот запрет. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 89% опрошенных россиян заявили, что курьеров на тротуары точно нельзя пускать, это небезопасно для пешеходов. Скутеры ездят довольно быстро и часто те, кто идут пешком пугаются, отскакиваю, особенно страшно, если на тротуаре пожилой человек, ребенок, коляска или питомец. Россияне выразили уверенность, что любые СИМ, даже обычный электросамокат должны ездить или по проезжей части, или по спецдорожкам. Да, это тоже может вызвать сложности, но поможет уберечь пешеходов от несчастных случаев.

«Или на дорогу, или вообще запретить. Тротуар - это пешеходная дорога и курьерам на скутерах там не место», - хмурится участница опроса.

«Конечно, запретить! А вообще-то, им никто и не разрешал! Только кого они спрашивают, когда несутся, а ты идешь и дергаешься, как бы никто не сбил с ног», - причитает другая.

«Тротуар для пешеходов! Транспортные средства должны двигаться по дорогам или выделенным дорожкам», - кивает третий.

«Идея запретить въезд на тротуары – хорошая, но боюсь на дороге курьеров начнут сбивать машины», - рассуждает еще один респондент.

Россияне выразили уверенность, что любые СИМ, даже обычный электросамокат должны ездить или по проезжей части, или по спецдорожкам Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Кроме того россияне добавили, что запрещать въезд на тротуары нужно не курьерам, а всем, кто управляет СИМ, какая разница собьет тебя курьер или как-нибудь умник на арендованном самокате.

«Кроме доставщиков по тротуарам гоняют самокатчики. Летят по три человека на одном прокатном СИМ. И беда на пешеходных переходах, только успевай уворачиваться от них от всех», - жалуется участник опроса.

Часть респондентов отметили, что им нравится идея запретить любой транспорт на тротуаре, но они начинают рассуждать, как тогда обезопасить самих курьеров, ведь среди машин им тоже не место.

«Сначала нужно организовать специальные полосы для велосипедистов и курьеров, а потом запрещать что», - говорит респондент.

«В идеале, всем типам СИМ необходимы выделенные полосы на дороге. На проезжей части им тоже делать нечего, как и на тротуарах для пешеходов», - соглашается другой.

При этом 9% опрошенных россиян сообщили, что не нужно запрещать курьерам выезд на тротуары, ведь только так они могут так оперативно осуществлять доставку. Чтобы вовремя получить заказ, можно и потерпеть некоторые неудобства, например, соседство на тротуаре с СИМ.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,4 тысячи человек.

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