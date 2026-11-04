Площадь России увеличивается день ото дня: появляются новые острова, а старые растут

Аркадий Тишков: "Пространство - главный природный ресурс России" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

География России меняется буквально на глазах. Не спрашивая разрешения, природа одаривает нас новыми территориями. В последнее время особенно щедро – тысячами квадратных километров суши. Откуда она берется? Для чего годится? По просьбе KP.RU «подарки» оценил Заслуженный географ РФ, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор географических наук, заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков.

1.Несколько островов в Каспийском море «слились» с материком

Острова, образовавшиеся в мелеющем Каспийском море, один за другим присоединяются к материковой суше. К тем, до которых раньше надо было плыть, теперь можно доехать на автомобиле. По данным Института геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук (РАН), за счет бывших островов Базар, Пичужонок, Прыгунки, Чечень, Яичный, которые административно относились к Дагестану, площадь России возросла примерно на 3 тысячи квадратных километров. Конкретно дагестанские 50,3 тысяч квадратных километров превратились в 52-53 тысяч.

- В наши дни Каспийское море в некоторых районах отступило на 10, а в каких-то и на 35 километров, - объясняет Аркадий Александрович. – Приятным во всех отношениях подарком это назвать трудно. Возникают сложности для судоходства и работы портов, пропадают нерестилища ценных рыб и места обитания каспийского тюленя, меняются миграционные пути и зимовки водоплавающих и околоводных птиц.

- Но ведь появляется перспектива обжить новоявленные территории, - размышляю я, пытаясь отыскать в природном явлении положительную сторону. – Почему бы не организовать на образовавшейся суше какую-нибудь хозяйственную деятельность?

- Сам по себе факт появления суши – не повод для ее масштабного освоения, - отвечает ученый. - Важно смотреть на последствия: на низменных участках может начаться бурное зарастание травами и засоление, а на более возвышенных – формирование пустынь и песчаных дюн со скудной растительностью. Поэтому подход должен быть осторожным: сначала изучить, как изменится среда, и оценить, действительно ли есть смысл в новой инфраструктуре.

Заслуженный географ РФ, доктор географических наук Аркадий Тишков. Фото: РГО

- Кстати, - вспоминаю я, - согласно весьма популярной и, скорее всего, правдоподобной гипотезе, существует естественный природный цикл, следуя которому обмелевший Каспий снова наполняется с некой периодичностью, о которой, конечно, спорят. Многие ученые «грешат» на воду, которая начинает поступать из подземных горизонтов.

- В прошлый раз – к концу 1970-х годов, - говорит Аркадий Александрович, – море отступало примерно на столько же, как и сейчас: его уровень опускался до отметки - 29,0 метров. Нынешний: - 29,4 метров. Некоторые руководители прикаспийских регионов стали осваивать осушенные земли для хозяйственных и рекреационных целей – строили промышленные предприятия, пионерские лагеря, зоны отдыха, новые портовые сооружения. А потом начался «катастрофический» подъем уровня моря до отметки - 26,6 метров и все, что было построено на осушенных землях, ушло под воду.

Вместе с гидрологами Института географии РАН и Института водных проблем РАН я выступал тогда экспертом в обеих комиссиях — и по «катастрофическому» падению уровня моря, и по «катастрофическому» его подъему. В новое время падение уровня уже не считалось «вселенским злом», с которым надо бороться, считалось цикличным природным явлением. К нему надо было адаптировать хозяйство и природоохранные мероприятия – деятельность на заповедных землях, охрану нерестилищ, мест, облюбованных перелетными птицами.

Зная, что в истории Каспия колебания уровня моря наблюдалось многократно - об этом вам расскажут экскурсоводы в городе Дербент в Дагестане, обживать новую сушу с перспективой на долгие годы не рекомендуется. Риски настолько велики, что, думаю, ни одна из страховых компаний не возьмется за такое дело. Печальный опыт освоения осушенных земель Каспия есть в избытке.

2. Остров Кунашир вытянулся в сторону Японии

Кунашир – самый южный остров Курильской гряды - за последние 50 лет приблизился к японскому Хоккайдо примерно на 380 метров. И продолжает приближаться на 7-8 метров в год.

Площадь острова увеличивается естественным образом за счет его южной оконечности - песчаной косы полуострова Весловского, куда наносят песок штормовые волны и господствующие течения. Пардон, Япония – не Россия намывает, а так уж сложилось в природе, которая, похоже, способствует установлению сухопутных границ между нашими странами.

За последние 50 лет остров Кунашир приблизился к японскому Хоккайдо примерно на 380 метров Фото: Татьяна АРОНОВА.

- Не стоит ждать скорого появления сухопутной границы с Японией, - говорит Аркадий Александрович. - При текущих темпах на это ушли бы тысячелетия. Да и океан не стоит на месте, его уровень растет со скоростью 3,7 мм в год!

Процесс роста площади островов Дальнего Востока динамичный: по мере изменения очертаний берегов меняются течения, характер волнения, и на каком-то этапе накопление наносов может смениться размывом и затоплением новой суши. Здесь тоже нужен мониторинг и оценка, как изменения повлияют на локальные условия, а не поспешное освоение новой суши.

3. Десятки новых островов появились в Арктике

Щедрее всего раздаривает новые площади российская Арктика - в окрестностях Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Тут - в акватории Северного Ледовитого океана - менее, чем за 20 лет появились несколько десятков новых островов. Не всем еще даже успели дать названия и нанести на карты.

Самые известные открытия:

- остров Яя в море Лаптевых – самый западный из группы Новосибирских островов - образован песчаными наносами.

- несколько островов площадью от тысячи до десятков тысяч квадратных метров в бухте Визе (Новая Земля) – обнажились в результате исчезновения ледникового покрова.

- остров в заливе Борзова площадью порядка 50 тысяч квадратных метров (Новая Земля) – обнажил и явил отдельно стоящим отступающий ледник.

- остров у ледника Чаева площадью 125 тысяч квадратных метров (Карское море, район архипелага Земля Франца-Иосифа) – появился после разрушения ледникового покрова.

Главная «житейская» польза новых северных территорий очевидна: они расширяют границы прибрежных территориальных вод или полосу прибрежных вод вместе с полосой Исключительной экономической зоны. А какой еще может быть прок от появляющейся суши, если селиться на ней не рекомендуется?

Чем богаты…

- Пространство - главный природный ресурс России, - говорит Аркадий Тишков. - По мере обнажения суши открываются новые геологические объекты. В Арктике, например, под участками, ранее скрытыми ледниками, могут находиться месторождения полезных ископаемых - нефть, газ, руды. В дельтах арктических рек наносы иногда формирует участки, перспективные для поиска определенных видов сырья, в том числе углеводородов.

Транспортные возможности открываются. В Арктике таяние льдов в перспективе может расширить навигационные окна и сделать более доступными отдельные участки Северного морского пути в океане и обслуживающей его инфраструктуры в прибрежных районах.

- К тому же, - продолжает ученый, - появление новой суши таит много для науки: изучение таких «динамичных» первичных поверхностей помогает лучше понимать обратимые и необратимые последствия геологических процессов, явлений неотектоники, климатических изменений, расселения организмов в полярных широтах. Появление новой суши и развитие на ней биоты дает ценный материал для исследований и ставит для науки много вопросов: как меняется рельеф, как адаптируются биота и экосистемы, какие факторы - климат, тектоника, речные или морские наносы – доминируют в этих процессах.

В некоторых случаях освобождение ото льда или появление новых участков суши создает условия для заселения новых видов – растений, птиц, насекомых, которые раньше в этих широтах не встречались или не находили удобных мест для освоения.

ИТОГО

Совет от сопредседателя Постоянной природоохранительной комиссии, члена Совета старейшин и Президиума Ученого совета Русского географического общества (РГО) профессора Аркадия Тишкова:

- В вопросе «обживать или нет» подаренную природой сушу, главное – не действовать импульсивно. Представителям флоры и фауны будем рады. А хозяйственное освоение человеком должно быть научно обоснованным. Сначала нужно провести детальные комплексные исследования - геологические, географические, биологические, экологические, социально-экономические, чтобы понять реальные возможности и риски, нужно оценить меры по минимизации ущерба для природы. А решения об освоении следует принимать уже потом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый остров, оазис во льдах и подводные вулканы, грозящие извержениями: Главные географические открытия 2026 года

Поднялся на мостик и не поверил глазам: в море из ниоткуда появился остров

Внутри Араратской аномалии нашли обугленное дерево: не исключено, что горел Ноев ковчег

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано