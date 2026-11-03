Tenet T4L обошел «старшего брата» T7 и ворвался в тройку бестселлеров: все детали

Tenet T4L впервые вошел в тройку самых продаваемых автомобилей в России. Фото: пресс-служба бренда

Новый кроссовер Tenet T4L впервые вошел в число трех самых продаваемых легковых автомобилей в России. По итогам 44-й недели 2026 года покупатели приобрели 1677 таких машин. Как сообщило аналитическое агентство «Автостат» 3 ноября, модель не только дебютировала в первой тройке общероссийского рейтинга, но и опередила другой кроссовер бренда — Tenet T7, став самым популярным автомобилем марки.

В общем списке лидеров T4L занял третье место. Первенство сохранила Lada Granta: за неделю было реализовано 2583 автомобиля этой модели. Вторую позицию получил Haval Jolion с результатом 1853 экземпляра.

Четвертым стал Tenet T7, продажи которого составили 1494 машины. Замыкает первую пятерку Lada Vesta — 1146 автомобилей. Остальные модели, представленные на российском рынке, за отчетную неделю не смогли преодолеть рубеж в тысячу проданных экземпляров.

Всего за 44-ю неделю в стране реализовали 30,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,9% превышает показатель предыдущей недели, однако на 15,4% уступает результату за аналогичный период 2025 года.

Ранее, 22 октября, стало известно о планах Tenet дополнить линейку T4L версией с полным приводом. При этом стоимость новинки и дата начала ее продаж пока не объявлены. Полноприводный кроссовер, как и переднеприводная модификация, получит турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Отличием станет трансмиссия: вместо шестиступенчатого роботизированного агрегата будет использоваться семиступенчатый.

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