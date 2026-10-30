Voyah Free вернул себе корону: Tank 300 уступил лидерство в премиум-сегменте

Назван самый продаваемый премиальный автомобиль в России. Фото: пресс-служба Voyah

В сентябре 2026 года российские покупатели приобрели 1 008 новых кроссоверов Voyah Free. По данным аналитического агентства «Автостат», такой объем продаж позволил китайской модели занять первую позицию в рейтинге наиболее популярных автомобилей премиального класса.

Как отмечают специалисты, Voyah Free долгое время сохранял лидерство в этом сегменте. С сентября 2025-го по июль 2026 года кроссовер ежемесячно занимал верхнюю строчку рейтинга. Однако в августе его опередил внедорожник Tank 300. По итогам сентября модель Voyah смогла вернуть себе первенство.

Tank 300 по результатам первого осеннего месяца разошелся тиражом в 776 экземпляров, что обеспечило ему второе место среди премиальных автомобилей. Третью и четвертую позиции заняли представители бренда Esteo: внедорожник V27 с показателем 590 машин и кроссовер Exlantix ET, продажи которого достигли 525 единиц.

Пятерку лидеров замкнул Zeekr 8X. В сентябре российские дилеры реализовали 522 автомобиля этой модели.

В целом за первый осенний месяц 2026 года в России было продано 9 533 новых автомобиля премиального сегмента. Согласно подсчетам «Автостата», это на 20% меньше результата за сентябрь прошлого года.

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