Новейший кроссовер Omoda локализуют в Казахстане: главные подробности

Новейший кроссовер Omoda локализуют в Казахстане. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Китайский кроссовер Omoda X, недавно дебютировавший на домашнем рынке, получит производство в Казахстане.

Выпуск автомобиля планируют организовать на одном из местных автозаводов, а старт продаж модели в республике намечен на 2028 год. Об этом рассказал директор дистрибьюторского подразделения Omoda и Jaecoo в Казахстане Александр Абрамов. Подробности приводит издание Autoreport.kz.

Поскольку официальная презентация новинки прошла только на прошлой неделе, информация о ее техническом оснащении пока остается ограниченной. Тем не менее производитель уже подтвердил, что покупателям предложат три варианта силовых установок.

Известны и основные параметры автомобиля. Длина Omoda X достигает 4600 мм, ширина составляет 1920 мм, а высота — 1702 мм. Расстояние между осями равняется 2700 мм.

По своим размерам новинка расположится между кроссоверами Omoda C5 и C7. Однако предполагается, что в модельной иерархии бренда X может занять более высокую позицию, чем C7. Дорожный просвет автомобиля составляет 200 мм, при этом заявленная глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.

Особое внимание разработчики уделили дополнительным технологиям и возможностям машины. В оснащение войдет адаптивная система выбора режимов движения X-Mode, а также инфракрасный комплекс ночного видения, способный распознавать объекты на расстоянии до 90 метров в условиях темноты.

Еще одной особенностью станет голосовой помощник Super Intelligent AI Space, работающий на базе искусственного интеллекта. Кроме того, для пассажиров предусмотрена функция Open Mic — встроенная караоке-система, позволяющая исполнять песни без использования отдельного микрофона.

Интерьер Omoda X оснастят двумя цифровыми экранами. Перед водителем разместят приборную панель диагональю 10,25 дюйма, а центральную часть передней панели займет мультимедийный дисплей размером 13,2 дюйма.

При этом полностью отказываться от традиционных органов управления производитель не собирается. В салоне сохранят физические кнопки, с помощью которых можно будет переключать режимы движения и регулировать работу климатической установки.

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