Кросс в платье невесты, Савичева в медвежьей шкуре, Водонаева — «женщина-кошка» и Чеботина в коже: образы звезд на медиапремии «Жара»

Певица, блогер Юля Гаврилина на красной дорожке медиапремии "Жара" 2026 Фото: Михаил ФРОЛОВ.

29 ноября в Live Арене прошла медиапремия «Жара». Красная дорожка в этот вечер превратилась в настоящий подиум: одни знаменитости сделали ставку на вечернюю классику, другие решили удивить публику экстравагантными нарядами и необычными аксессуарами. Дресс-код мероприятия — черный и белый. Карина Кросс появилась в платье с фатой, Анна Седокова выбрала глянцевый корсет, а Юлия Савичева показала гостям огромную медвежью шкуру. Среди гостей также были MIA BOYKA, Юлия Гаврилина, Алена Водонаева, Люся Чеботина, DJ Катя Гусева, Мария Погребняк, Валентина Алексеева, рэпер Soda Luv, Артур Бабич и Аня Покров. Корреспондент KP.RU рассмотрел звездные выходы и узнал у артистов, что скрывается за их необычными образами.

Карина Кросс Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Образы звезд на медиапремии «Жара» 2026

Блогер Карина Кросс выбрала романтичный образ невесты с неожиданной деталью. Она вышла на дорожку в белом вечернем платье в пол с открытыми плечами и корсетным верхом. Длинная фата еще больше усиливала сходство с невестой, а черная кружевная перчатка добавляла наряду контрастности и немного драматизма. Кстати, примерять платье невесты для Кросс не впервой: этой весной она вышла замуж за 22-летнего хоккеиста и блогера Марка Рудаковского.

Анна Седокова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Анна Седокова предпочла более провокационный вариант: она появилась в облегающем черном платье с открытой спиной, главным акцентом которого стал массивный глянцевый корсет.

MIA BOYKA Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ее коллега MIA BOYKA собрала контрастный комплект из белого топа с объемными плечами и глубоким декольте и длинной черной юбки в пол. В качестве аксессуара — белые перчатки.

Юлия Гаврилина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Блогер Юлия Гаврилина решила не ограничиваться привычным вечерним платьем и появилась в мини с необычной фактурой: наряд был покрыт множеством объемных шипов. Образ дополнили высокая прическа в ретростиле, яркая красная помада и оригинальная обувь с высокими белыми носками.

Алена Водонаева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Алена Водонаева выбрала образ в духе женщины-кошки: на ней был облегающий кожаный комбинезон без рукавов, из-под которого виднелся прозрачный полосатый лонгслив. Солнцезащитные очки и объемная укладка с гофре добавили выходу дерзости.

DJ Катя Гусева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Одним из самых необычных выходов вечера стал наряд DJ Кати Гусевой. Она появилась в черном кроп-топе на шнуровке и длинной атласной юбке со шлейфом. Но главным украшением стал высокий головной убор, декорированный перьями. Сама Катя объяснила корреспонденту KP.RU, что задумка принадлежит российскому дизайнеру Андрею Пономареву. Образ отсылает к его кутюрной коллекции, посвященной кружеву, перьям и черному цвету. «На самом деле сегодня у меня образ черного ворона от Андрея Пономарева, нашего российского дизайнера. Это его кутюрная коллекция», — рассказала Гусева.

Правда, с посадкой наряда возникли небольшие сложности. «Сегодня я еле влезла, скажу честно, не до конца застегнулась, потому что все шьется, знаете ли, на XS, но вроде бы и незаметно. Согласитесь? А корона-то какая!» — с юмором отметила Гусева.

Люся Чеботина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Люся Чеботина тоже сделала ставку на черный цвет. Певица вышла на дорожку в открытом топе и кожаной мини-юбке с тиснением под рептилию, наряд дополнял длинный кожаный шлейф.

Мария Погребняк и Алана Мамаева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мария Погребняк подготовила для премии настоящий перформанс. Блогер появилась в облегающем белом платье силуэта «русалка» с открытой спиной и объемной баской на бедрах. Однако куда больше внимания привлекли аксессуары: вместо привычного маникюра на пальцах Марии красовались длинные черные когти, а волосы украшали пластиковые стяжки. Сама Погребняк показала кольцо в виде скорпиона и объяснила, что наряд связан с ее знаком зодиака и позволяет показать публике другую сторону характера. «Раз в год, наконец-то, я могу позволить себе сбросить маску и появиться во всей красе. Началась эра скорпионов, а у меня совсем скоро день рождения. И я могу показать свой скорпионный хвостик», — рассказала Мария корреспонденту KP.RU.

Пластиковые стяжки в прическе тоже оказались частью задумки. «А потому что это олицетворение моего характера. Я резкая, я дерзкая, я страстная. Ну, как вы видели, я вообще провокатор», — пояснила блогер.

Валентина Алексеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева выбрала лаконичный черный брючный костюм с топом. Изначально модель планировала появиться на премии в белом платье, но в последний момент наряд пришлось заменить. «Я должна была быть сегодня в другом, я должна была быть в красивом белом платье, но на мне не подошло. Поэтому мама просто в последний момент... Я уже была готова не ехать. Мама говорит: "Валя, одевай костюм, иди в костюме, все равно будешь самая красивая"», — поделилась Алексеева.

Юлия Савичева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Юлия Савичева появилась на премии в объемной черной шубе с длинным пушистым ворсом. Артистка перетянула ее широким кожаным ремнем, а под верхней одеждой виднелись короткие черные шорты и высокие чулки. Образ дополнили массивный чокер с металлическими деталями, яркий макияж и растрепанные рыжие волосы. Наряд напоминал огромную медвежью шкуру, а сама певица выглядела скорее лесной хищницей, чем гостьей светского мероприятия. Необычный выход состоялся на фоне недавней новости о разводе Савичевой с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака. Певица ранее рассказывала, что переживает непростой период и уже съехала из общей квартиры.

Soda Luv. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Soda Luv, напротив, не стал соревноваться с коллегами в сложности кроя. Он пришел в классическом черном пальто прямого силуэта и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Главной деталью стал темный жилет в вертикальную полоску, украшенный крупными аппликациями в виде красных и розовых цветов. Когда корреспондент KP.RU поинтересовался происхождением наряда, артист коротко и гордо ответил: «Это мама сшила».

Артур Бабич и Аня Покров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вместе на дорожке появились и супруги-блогеры Артур Бабич и Аня Покров. Их образы перекликались между собой: Артур выбрал свободный черный костюм с атласным блеском и объемным шарфом, а Аня — пышное черное мини-платье без бретелей. На обоих были золотые статуэтки вроде тех, что вручают победителям премии «Оскар», и ленты с шуточными надписями: у Покров — «Best Host of the Night» («Лучшая ведущая вечера»), а у Бабича — «Her Husband» («Ее муж»).

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