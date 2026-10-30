Яна Рудковская рассказала, куда хочет отправить Александра Плющенко после школы: «Он пошел в маму»

Продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке вместе с сыном Александром Плющенко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На медиапремии «Жара», которая прошла 29 октября, продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке вместе с сыном Александром Плющенко, известным публике как Гном Гномыч. Они поговорили с корреспондентом KP.RU о домашних занятиях мальчика, его увлечениях и планах на будущее. Выяснилось, что Яна уже представляет, в какой вуз хотел бы поступить наследник, а сам Александр не видит недостатков в домашнем обучении, на котором он находится из-за большой занятости в фигурном катании.

Рудковская призналась, что сын внимательно следит за ее публикациями и даже критикует некоторые творческие решения. Например, ему не всегда нравится музыка, которую использует мама. «Он очень переживает, не то что переживает, он говорит: "Мам, ты зачем поставила этот ИИ-шный звук? Он не модный". Ну и вот, например, Саша был моим букварем, можно сказать, путеводителем "Золотого мяча". Это действительно, он знает просто все про всех футболистов, причем не просто про новое поколение, про легенд: кто когда что завоевал, какой мяч, когда отдал, забил и так далее. Вот я с ним сидела, смотрела "Золотой мяч"», — рассказала Яна.

Яна Рудковская заявила, что хочет, чтобы сын Александр поступил в МГИМО

Сам Александр подтвердил, что домашний формат учебы его вполне устраивает. При этом от общения со сверстниками он не отказывается: школьные друзья продолжают приезжать к нему в гости. «Я из школы очень хорошо дружу с ребятами. Они часто приезжают ко мне в гости. Минусов у домашнего обучения нет. Даже есть определенные плюсы, потому что с тобой сидят и объясняют лучше, чем в школе», — поделился Гном Гномыч.

Рудковская призналась, что сын внимательно следит за ее публикациями и даже критикует некоторые творческие решения. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

У Рудковской есть и собственные представления о том, каким должно быть образование сына после окончания школы. Продюсер хотела бы, чтобы Александр поступил в МГИМО и серьезно занялся изучением иностранных языков. В качестве примера она приводит старших сыновей, которые уже окончили этот вуз и магистратуру. Особенно Яну впечатляют знания английского языка одного из них. «У него два брата закончили магистратуру МГИМО. И один из братьев закончил с красным дипломом. Это его самый близкий, наверное, друг Николай. И у него фантастический в совершенстве английский. Вот моя мечта, чтобы Саша говорил, как мой старший сын», — объяснила Рудковская.

При этом продюсер не собирается отказываться от спортивной составляющей в жизни наследника. Она надеется, что в будущем Александр сможет совместить учебу с занятиями спортом, хотя пока и не представляет, насколько тяжело будет выстроить такой график.

«Поэтому если он поступит в МГИМО и будет изучать языки, и это будет как-то совмещено со спортом, хотя я пока не понимаю, как это... Но это будет сложно, но это возможно. Мне кажется, что самое главное для спортсмена — это знать несколько языков и хорошо разбираться в истории, которую Саша, кстати, тоже любит», — отметила Яна.

По словам Рудковской, сын в целом хорошо учится, но математические дисциплины ему даются не так легко, как гуманитарные. В этом продюсер увидела сходство с собой: она рассказала, что в школе у нее была серебряная медаль, а физика оставалась самым сложным предметом. «Саша учится хорошо, но он пошел в маму. Я имею в виду, что он не математик у меня», — заключила Яна.

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