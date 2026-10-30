В Судане задержали снайперов Зеленского и нашли американское оружие с Украины. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хорошие новости пришли из Судана. В этой североафриканской стране «прижмурили» украинских боевиков. Украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому мало того, что его сограждане тысячами гибнут на линии передовой в боях с российской армией, он разослал боевиков из ВСУ по Африке, чтобы пакостить там и гадить российским специалистам и инструкторам. Как правило, это снайперы и инструкторы БпЛА, которые обучают местных и сами воюют там на стороне разного рода террористических организаций. К слову, наши парни в определенных странах Африки работают на законные правительства и оказывают помощь в строительстве Вооруженных Сил, спецслужб и правоохранительных органов этих государств по совершенно легальным и официальным международным договорам. А вот украинские наемники, которые направлены туда своим военным командованием, помогают террористам, наркокартелям и прочей нечисти.

Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем сообщил, что военные армии Судана взяли в плен нескольких украинских снайперов и инструкторов, участвовавших в боевых действиях на стороне Сил быстрого реагирования (СБР) - так называются противостоящие правительственным войскам группировки, принадлежащие к «семье Даго».

- Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты. У нас также имеется определённое количество изъятого оружия, - сообщил глава МИД Судана и особо подчеркнул. - Именно эти украинцы обучают боевиков группировки семьи Дагло, известной как Силы быстрого реагирования, использованию беспилотников для нанесения ударов по гражданским объектам.

Почерк украинских террористов-наемников неизменен, где бы они ни находились и кого бы ни обучали — удары по гражданским объектам и мирному населению. Отдельно министр рассказал, что суданские власти передали властям Соединенных Штатов документы, свидетельствующие об использовании в конфликте американского вооружения, поступившего с Украины и из других источников.

- В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников, — Заявил суданский министр иностранных дел Салем и добавил. - Доказательства причастности украинцев, колумбийцев и других иностранных граждан к этой войне неопровержимы.

Хорошие новости, но не для Зеленского. Произошедшее в Судане доказывает, что украинство несет в себе угрозу не только своим соседям, но и практически везде в мире, где появляются бандеровцы. И неважно, Европа это, Азия, Африка или даже Антарктида. Про обучение инструкторами на Украине боевиков наркокартелей обращению с беспилотниками для уничтожения противостоящих торговцам смертью и террористам правоохранителей в Латинской Америке и офицеров управления по борьбе с наркотиками США недавно сообщала российская внешняя разведка. Но теперь из африканской страны пришло известие об использовании там вооружений, направленных Киеву из Штатов. И в данном случае не столь уж и важно, было оно в свое время поставлено ВСУ из Вашингтона напрямую или через европейских посредников. Главное, что украинские террористы снабжают таких же ублюдков по всему миру. А сама Украина превратилась в страну-террориста. Не их пособника, а самое настоящее государственное террористическое образование. Каким некогда было Исламское государство (ИГИЛ)*.

И это доказано фактами.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

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