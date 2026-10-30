США испугались смертельной эпидемии: всех въезжающих обязали заполнять новый документ

С 3 ноября абсолютно все пассажиры, прилетающие в США или следующие через эту страну транзитным рейсом, будут обязаны при вылете туда предъявлять новый документ. Фото: H_Ko/Shutterstock/Fotodom

С 3 ноября абсолютно все пассажиры, прилетающие в США или следующие через эту страну транзитным рейсом, будут обязаны при вылете туда предъявлять новый документ. Речь идет о декларации, в которой каждый должен заверить (под страхом штрафа, депортации или даже тюрьмы в случае лжи), что в последние 21 день он не посещал африканскую Демократическую Республику Конго (ДРК). Дело в том, что в этой стране с мая 2026 года фиксируется вспышка вируса Эбола, штамм которого под названием Бундибугио стал причиной тысяч смертей.

В Конго с мая 2026 года фиксируется вспышка вируса Эбола, штамм которого под названием Бундибугио стал причиной тысяч смертей. Фото: REUTERS.

При этом «присутствие» в Конго определяется как любое нахождение в стране, даже пересадка на транзитный рейс без выхода из аэропорта.

Если пассажир-иностранец укажет в декларации, что был в Конго не далее, как три недели назад, в Америку его просто не пустят. Если речь о гражданах США, их отправят на строгий карантин. Действовать приказ о защите общественного здоровья будет до 18 декабря 2026 года с возможностью продления.

Фото: REUTERS.

Новое требование ввел американский Центр по контролю и предотвращению болезней (CDC). Авиакомпании крайне недовольны, поскольку обязанность сбора деклараций возложили на авиаперевозчиков. Причем собирать подписи надо со всех: граждан и неграждан США, членов экипажей и стюардесс - а потом хранить эти документы 42 дня (инкубационный период для лихорадки Эбола — от 2 до 21 дня).

Фото: REUTERS.

Ассоциация американских авиаперевозчиков в коллективном письме попросила власти отложить введение новшества — компании не успевают к нему подготовиться. К просьбе коллег присоединилась Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

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