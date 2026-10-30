Мотор за 102 тысячи вместо капитального ремонта: стоит ли покупать двигатель на маркетплейсе?

Риски покупки двигателей на маркетплейсах. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Российские маркетплейсы становятся площадками для продажи автомобильных двигателей. Как выяснили журналисты Autonews.ru, изучив размещенные объявления, речь преимущественно идет не об оригинальных силовых агрегатах, а об их аналогах. Подобная практика уже получила распространение на рынке автомобильных запчастей.

Главным преимуществом таких предложений является стоимость. Неоригинальные моторы обходятся значительно дешевле заводских агрегатов, приобрести которые стало сложнее из-за приостановки деятельности ряда зарубежных автопроизводителей. Кроме того, покупка нового двигателя-аналога может оказаться выгоднее капитального ремонта старого. По информации станций технического обслуживания, восстановление силового агрегата стоит от 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от объема и сложности работ.

Впрочем, приобретение двигателя через интернет-площадку сопряжено с определенными рисками. Специалисты Autonews.ru изучили особенности оформления заказа, доставки, гарантийного обслуживания и последующей эксплуатации таких агрегатов.

Как заказать двигатель через маркетплейс

Процедура покупки практически не отличается от оформления обычного заказа в интернет-магазине. Основное исключение заключается в том, что воспользоваться кредитом для приобретения двигателя не получится.

После оплаты товар отправляют в выбранный пункт выдачи. В зависимости от продавца и условий доставки ожидание может составить от двух дней до трех недель. При этом необходимо учитывать ограничения по весу, установленные отдельными отделениями.

Например, журналистам не удалось оформить доставку двигателя в ближайший пункт выдачи: масса товара превышала допустимые 35 кг. Решить проблему получилось благодаря выбору другой точки получения.

Забирать тяжелый агрегат и организовывать его дальнейшую перевозку покупателю придется самостоятельно. В качестве альтернативы некоторые площадки предлагают курьерскую доставку за дополнительную плату. Если при осмотре полученного двигателя обнаружатся расхождения с описанием или другие несоответствия, заказчик вправе отказаться от покупки и получить обратно уплаченные деньги.

Какие двигатели предлагают продавцы

Реализацией силовых агрегатов занимаются компании из России и Казахстана. В основном в объявлениях представлены моторы, изготовленные на китайских производственных предприятиях по образцу двигателей для корейских и европейских автомобилей.

В рамках проверки журналисты выбрали четырехцилиндровый двигатель G4FC объемом 1,6 литра и мощностью от 122 до 130 л. с. Агрегат предлагался без навесного оборудования и стоил немногим более 102 тысяч рублей.

Согласно информации продавца, мотор произведен в Китае. Однако конкретное название завода и дополнительные сведения о предприятии указаны не были.

Предполагалось, что доставка двигателя в московский пункт выдачи займет около двух дней. В карточке товара перечислялись различные модели Hyundai и Kia, для которых заявлена совместимость с этим силовым агрегатом.

При этом никаких сертификатов, подтверждающих качество продукции, в описании не оказалось. Представитель магазина пояснил, что перед продажей совместимость двигателя с конкретным автомобилем проверяется по VIN-номеру. По его утверждению, такой способ позволяет подобрать подходящий агрегат без дополнительных доработок при монтаже.

Гарантия и документы: главные вопросы к продавцам

Гарантийные обязательства на выбранный двигатель ограничены тремя месяцами либо пробегом в 1 тысячу километров. Однако четкого порядка действий при обнаружении неисправности продавец не предоставил.

Представитель магазина сообщил, что каждый гарантийный случай рассматривается отдельно. Для обращения потребуется заключение автосервиса, подтверждающее наличие заводского дефекта. При этом конкретный механизм возврата двигателя и адрес проведения экспертизы остаются неясными.

Дополнительные вопросы вызывает документация, которая должна подтверждать происхождение силового агрегата. Продавец заверил, что сложностей с оформлением возникнуть не должно, однако фактически покупателю придется самостоятельно оценивать возможные юридические риски.

После получения товара клиенту необходимо передать паспортные данные для подготовки договора купли-продажи.

Что думают о таких двигателях в автосервисах

Специалисты сервисных центров относятся к покупке моторов через маркетплейсы с осторожностью. Представители отрасли обращают внимание на ограниченный ресурс подобных агрегатов и сложности с их официальным оформлением и легализацией.

Владельцы автосервисов также отмечают, что качество неоригинальных двигателей нередко вызывает сомнения. По этой причине рекомендовать подобные силовые установки клиентам они не готовы.

Несмотря на заметную разницу в стоимости по сравнению с оригинальными агрегатами и капитальным ремонтом, массового спроса на такие моторы пока не наблюдается. Таким образом, экономия при покупке двигателя на маркетплейсе может сопровождаться дополнительными техническими и юридическими рисками.

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