Угонщик получил час форы: глава Bugatti Rimac бросился в погоню за Chiron за €3 млн

Неизвестный похитил гиперкар Bugatti Chiron Sport стоимостью около 3 млн евро. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель компании Bugatti Rimac Мате Римац сообщил о необычном происшествии на территории предприятия в Хорватии: неизвестный похитил его гиперкар Bugatti Chiron Sport стоимостью около 3 млн евро.

По информации издания Autoevolution, к угону оказался причастен 36-летний мужчина, который ранее приходил в компанию в поисках работы. Сам Римац отправился преследовать пропавший автомобиль на Porsche 911, а для задержания злоумышленника пришлось задействовать полицию сразу трех государств.

Руководитель компании Bugatti Rimac Мате Римац заявил об угоне его его гиперкара Bugatti Chiron Sport стоимостью около 3 млн евро Фото: СОЦСЕТИ.

Как рассказал глава Bugatti Rimac, он привык не запирать собственные автомобили и оставлять ключи непосредственно в салоне. Предприятие в хорватском городе Света-Неделя не имеет ограждения, поэтому посетители могут беспрепятственно попадать на его территорию. Кроме того, работники компании периодически используют машины руководителя для испытаний и обычных поездок. По этой причине хранение ключей внутри автомобилей считалось удобным решением.

Происшествие случилось 28 октября. Мужчина обратил внимание на стоявший на территории Chiron Sport, сел за руль и покинул предприятие. Сначала сотрудники компании попытались выяснить в рабочем чате, не забрал ли кто-нибудь из коллег автомобиль для служебной поездки. Вскоре стало понятно, что гиперкар действительно угнали.

Мужчина обратил внимание на стоявший на территории Chiron Sport, сел за руль и покинул предприятие Фото: СОЦСЕТИ.

Установить маршрут похитителя помогла бортовая телеметрия Bugatti. Инженеры получили доступ к сведениям о местоположении машины, ее скорости и остатке топлива. Эти данные оперативно передавались правоохранительным органам, что позволяло отслеживать перемещение автомобиля.

К моменту обнаружения пропажи у угонщика было примерно 60 минут преимущества. Сначала он направился в Словению, после чего пересек австрийскую границу. Римац решил самостоятельно включиться в преследование и отправился следом на Porsche 911.

Во время поездки похититель заехал на автозаправочную станцию, где пополнил запас топлива примерно наполовину. При этом за бензин он не расплатился и продолжил движение. Поиски автомобиля объединили правоохранителей Хорватии, Словении и Австрии. В конечном итоге австрийские полицейские обнаружили и остановили Chiron на заправке в окрестностях Граца.

После задержания гиперкар погрузили на эвакуатор. По словам Римаца, на месте происшествия присутствовало около десяти полицейских автомобилей. Самому владельцу пришлось провести несколько часов в отделении полиции, чтобы документально подтвердить свои права на машину.

Позже руководитель Bugatti Rimac лично пообщался с задержанным. Римац отметил, что после знакомства с историей жизни мужчины испытал к нему сочувствие, поскольку его прошлое оказалось непростым. В результате глава компании решил не подавать заявление на подозреваемого. Однако это решение само по себе не исключает дальнейшего уголовного разбирательства.

В ходе поездки Bugatti Chiron Sport получил небольшие повреждения кузова. Римац считает, что их можно устранить без серьезных последствий для автомобиля.

После случившегося руководитель компании пересмотрел привычный подход к безопасности личного транспорта и пообещал больше не оставлять ключи внутри своих автомобилей.

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