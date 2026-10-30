Выбираем модную юбку на осень: Собчак в прозрачном кружеве, Аврора в миди под аллигатора, а Брухунова в бахроме

Собчак в прозрачном кружеве, Аврора в миди под аллигатора. Фото: личная страница героя публикации в соцсети/Live PR

Юбка сделает любой образ более женственным и элегантным. На какие модели обратить внимание? Сейчас актуальны юбки разной длины — мини, миди и макси. Советую присмотреться к вариантам из плотной и практичной для осени кожи. Из интересных моделей я бы отметила юбки из жаккарда, с мехом или перьями.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: личный архив.

Аврора

Аврора. Фото: Live PR

На вечернике Pinko Radio Аврора продемонстрировала эффектный образ с кожаным костюмом с тиснением под крокодила от итальянского бренда Pinko. Жакет на молнии (sold out) звезда сочетала с юбкой миди, тоже на молнии (около 24 000 рублей). Комплект Аврора дополнила светлыми лодочками в сочетании с синими гольфами. Из аксессуаров — синяя замшевая сумка Pinko. Этот лук не только идет, но и освежает 52-летнюю ведущую. Сколько-сколько лет?! Не могу поверить. Кажется, что за последние 15 лет Аврора вообще не изменилась.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Осенью начинается традиционная пора вечеринок. Так, Ксения Собчак посетила мероприятие по случаю выхода глянцевого журнала Fashion Paper. Героиней первой обложки стала, как раз сама Ксения Анатольевна. Журналистка собрала откровенный total look от Saint Laurent. Кружевное бордовое боди Собчак сочетала с кружевной прозрачной юбкой с разрезом. Звезда дополнила образ золотыми туфлями. И, конечно же, аксессуары — очень красивые серьги с колье и прозрачная сумка-шар.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Live PR

Как и Аврора, Ирина Пегова тоже посетила вечеринку Pinko Radio. На осень актриса выбрала универсальную кожаную юбку мини. Ее Ирина скомбинировала с молочным плащом со стразами от Pinko и актуальными бордовыми сапогами-трубами. Кстати, колготки артистка подобрала правильно — не в тон юбки, а в тон обуви.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна отдала предпочтение оригинальной розовой юбке с бахромой от российского бренда Nume (7591 рубль). Ее она сочетала с лимонной футболкой и бело-розовым пальто с принтом гусиная лапка. Образ молодая супруга Петросяна дополнила черными лоферами Prada и такого же цвета сумкой. А на голову Татьяна надела повязку-чалму. В целом, лук интересный, но головной убор я бы сняла.

Мария Головинская (Погребяк)

Мария Головинская (Погребяк) Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В этом сезоне на пике популярности жаккард. Мария уже примерила красно-сиреневый костюм из богатого материла от отечественного бренда Amro. Жакет со съемным меховым декором обойдется в 42 500 рублей, а юбка — в 11 200 рублей. Образ блогерша дополнила бордово-белыми туфлями от Chanel и замшевой сумкой винного оттенка от этого же бренда. На этом бордовые акценты не закончились: модница добавила еще перчатки и гольфы. Правды, гольфы никакой погоды не сделали. Большинство интернет-пользователей в очередной раз указали Марии на ножки-палочки, мол, надо их прятать. Впрочем, саму Головинскую, похоже, все устраивает. Кстати, в одном интервью многодетная мама рассказывала, что у нее всегда были очень худые ноги.

Мода, стоп!

km20.ru

Если вы не знали, как выглядит «черт-те что и сбоку бантик», то благодаря бренду August Barron, теперь вы это еще и увидите. Дизайн-студия, основанная парижским фотографом Бенджамином Бэрроном, представила многослойную юбку, которую собрали, как будто из разных юбок, а сбоку прицепили бант. Цена дизайнерского творения 260 800 рублей.

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