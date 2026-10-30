Северная альтернатива воинственной Европе: Станкевич объяснил, зачем Стубб и Стере позвонили Путину

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Прошло несколько дней с тех пор, как лидеры Финляндии и Норвегии по своей инициативе созвонились с лидером России Владимиром Путиным, но предположения о том, что именно они обсуждали, не прекращаются — невзирая на довольно скупые комментарии первых лиц.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с историком и политологом Сергеем Станкевичем.
- У нас было два моря, которые ещё вчера мы использовали как основные торговые хабы?
- Да, это Чёрное и Балтийское моря. Россия в последние годы экспортировала порядка 50 миллионов тонн зерна — в первую очередь, пшеницы. Из них 80% вывозили через Чёрное море. Но Чёрное море с этого сезона во многом блокировано для экспорта. Сейчас зерновые потоки уходят на балтийский регион. Балтийские порты, в частности, Высоцк, становятся главными хабами по вывозу российского зерна урожая-2026.
- А если что-то случится на Балтике?
- Там два узких места. При выходе из питерских портов упираемся в Финский залив. Две страны НАТО на двух берегах. С одной стороны — Эстония, с другой — Финляндия. И, не дай бог, они этот пролив блокируют. А там по 45 километров с каждого берега до фарватера.
- Могут блокировать?
- Могут, если вдруг такая дикая мысль придёт им в голову.
- А дальше?
- Дальше — хуже. Дальше — датские проливы. Там слалом между островами.
- Могут запереть Балтфлот?
- Ну, если НАТО вдруг займётся этим чёрным делом в датских проливах. И по этому поводу наш президент предупреждает: не надо, ребята, ни в коем случае!
- Агрессивно ведёт себя премьер Дании?
- В ответ ей звучит предупреждение, оно адресовано конкретным руководящим лицам и конкретному блоку: выкиньте из головы даже тень этих мыслей.
- Много предположений по поводу того, что обсуждалось с лидерами Норвегии и Финляндии...
- Северяне пошли на этот шаг, независимо от того, приведёт это к результату или нет. В Германии есть «Альтернатива для Германии», а эти двое, Стубб и Стере, создают Северную альтернативу для Скандинавии.
- А как же подготовка к войне с русскими к 2030-му?
- Ну да, Украина воюет до последнего украинца, и мы в Брюсселе ничего слышать не хотим, ни с кем общаться... И вот когда в НАТО на этом тупо зациклились, и появляется Северная альтернатива— в пику к нынешнему милитаристскому Брюсселю.
- Почему вдруг эти люди собрались это делать?
- По ряду фундаментальных причин. Одна из них - на протяжении пяти лет опаснейшего военного конфликта в центре Европы самым позорным образом ведут себя два государства-основателя, попечителя и традиционных лидеров ЕС.
- Берлин и Париж?
- Германия и Франция отвечают за всю Европу. Они раздувают конфликт и продлевают его, блокируя реалистичную дипломатию.
- Почему?
- Это они должны были звонить в Москву. Но они этого не делают, из-за чего двое северных соседей России взяли эту миссию на себя. Одна из причин - интеллектуальная немощь и дипломатический дефолт, который связан с состоянием элит Германии и Франции.
- Но и финские элиты интеллектом особо не блещут?
- Санкционная война с Россией нанесла Финляндии огромный стратегический ущерб. Финляндия процветала на глубоких хозяйственных связях с Россией. В предвоенный 2021 год товарооборот с Россией достигал 12,5 миллиарда евро.
- Это много?
- Очень. На Россию приходилось 80% нефти и 70% газа, значительная доля угля, электроэнергии и металлов, поступавших в Финляндию. Сейчас восточные и юго-восточные области Финляндии, примыкающие к России, в кризис погрузились из-за остановки хозяйственных и приграничных связей — туризма и всего остального.
- Граница Финляндии с Россией огромна?
- Ни у кого в НАТО такой границы нет. И это предписывает Хельсинки проявлять сдержанность и осмотрительность.
- А что касается Норвегии?
- Там другая ситуация. Норвегия процветает на нефти и газе. Зарабатывая триллионы, грамотно их инвестируют.
- Особой торговли у нас с Норвегией сейчас нет?
- Нет, но есть серьёзные вопросы, по которым мы обязаны ежедневно общаться с Норвегией. Есть Баренцево море, по которому мы долго вели непростые переговоры. Только в 2010-м мы подписали договор о разграничении зон Баренцева моря и установили морскую границу. С тех пор особых конфликтов нет, но зона конфликтная. Там нужно постоянно урегулировать какие-то мелкие проблемы, которые могут вырасти в крупные. Есть Шпицберген, который сейчас принадлежит Норвегии, по договору 1920 года. Но у России там сохраняются традиционные объекты. Россия не собирается их сдавать. И вообще, у России огромная программа освоения этих арктических регионов, примыкающих к Норвегии.
- Туда выходит и наш Северный морской путь?
- Да, и там огромная российская активность, связанная с вопросами безопасности и обороны. И всё это требует постоянного контакта с Осло. Норвегия крайне заинтересована, чтобы весь этот регион, на котором она во многом зарабатывает, не стал зоной конфликта. Вот потому эти две страны и озаботились контактом с Москвой.
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