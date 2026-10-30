Северная альтернатива воинственной Европе: Станкевич объяснил, зачем Стубб и Стере позвонили Путину

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Прошло несколько дней с тех пор, как лидеры Финляндии и Норвегии по своей инициативе созвонились с лидером России Владимиром Путиным, но предположения о том, что именно они обсуждали, не прекращаются — невзирая на довольно скупые комментарии первых лиц.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с историком и политологом Сергеем Станкевичем.

ЗА ДВА МОРЯ

- У нас было два моря, которые ещё вчера мы использовали как основные торговые хабы?

- Да, это Чёрное и Балтийское моря. Россия в последние годы экспортировала порядка 50 миллионов тонн зерна — в первую очередь, пшеницы. Из них 80% вывозили через Чёрное море. Но Чёрное море с этого сезона во многом блокировано для экспорта. Сейчас зерновые потоки уходят на балтийский регион. Балтийские порты, в частности, Высоцк, становятся главными хабами по вывозу российского зерна урожая-2026.

- А если что-то случится на Балтике?

- Там два узких места. При выходе из питерских портов упираемся в Финский залив. Две страны НАТО на двух берегах. С одной стороны — Эстония, с другой — Финляндия. И, не дай бог, они этот пролив блокируют. А там по 45 километров с каждого берега до фарватера.

ВОПРОС ПРОЛИВОВ

- Могут блокировать?

- Могут, если вдруг такая дикая мысль придёт им в голову.

- А дальше?

- Дальше — хуже. Дальше — датские проливы. Там слалом между островами.

- Могут запереть Балтфлот?

- Ну, если НАТО вдруг займётся этим чёрным делом в датских проливах. И по этому поводу наш президент предупреждает: не надо, ребята, ни в коем случае!

- Агрессивно ведёт себя премьер Дании?

- В ответ ей звучит предупреждение, оно адресовано конкретным руководящим лицам и конкретному блоку: выкиньте из головы даже тень этих мыслей.

СЕВЕРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

- Много предположений по поводу того, что обсуждалось с лидерами Норвегии и Финляндии...

- Северяне пошли на этот шаг, независимо от того, приведёт это к результату или нет. В Германии есть «Альтернатива для Германии», а эти двое, Стубб и Стере, создают Северную альтернативу для Скандинавии.

- А как же подготовка к войне с русскими к 2030-му?

- Ну да, Украина воюет до последнего украинца, и мы в Брюсселе ничего слышать не хотим, ни с кем общаться... И вот когда в НАТО на этом тупо зациклились, и появляется Северная альтернатива— в пику к нынешнему милитаристскому Брюсселю.

- Почему вдруг эти люди собрались это делать?

- По ряду фундаментальных причин. Одна из них - на протяжении пяти лет опаснейшего военного конфликта в центре Европы самым позорным образом ведут себя два государства-основателя, попечителя и традиционных лидеров ЕС.

- Берлин и Париж?

- Германия и Франция отвечают за всю Европу. Они раздувают конфликт и продлевают его, блокируя реалистичную дипломатию.

- Почему?

- Это они должны были звонить в Москву. Но они этого не делают, из-за чего двое северных соседей России взяли эту миссию на себя. Одна из причин - интеллектуальная немощь и дипломатический дефолт, который связан с состоянием элит Германии и Франции.

ФИНСКИЕ ЛИШЕНИЯ

- Но и финские элиты интеллектом особо не блещут?

- Санкционная война с Россией нанесла Финляндии огромный стратегический ущерб. Финляндия процветала на глубоких хозяйственных связях с Россией. В предвоенный 2021 год товарооборот с Россией достигал 12,5 миллиарда евро.

- Это много?

- Очень. На Россию приходилось 80% нефти и 70% газа, значительная доля угля, электроэнергии и металлов, поступавших в Финляндию. Сейчас восточные и юго-восточные области Финляндии, примыкающие к России, в кризис погрузились из-за остановки хозяйственных и приграничных связей — туризма и всего остального.

- Граница Финляндии с Россией огромна?

- Ни у кого в НАТО такой границы нет. И это предписывает Хельсинки проявлять сдержанность и осмотрительность.

НОРВЕЖСКИЙ ВОПРОС

- А что касается Норвегии?

- Там другая ситуация. Норвегия процветает на нефти и газе. Зарабатывая триллионы, грамотно их инвестируют.

- Особой торговли у нас с Норвегией сейчас нет?

- Нет, но есть серьёзные вопросы, по которым мы обязаны ежедневно общаться с Норвегией. Есть Баренцево море, по которому мы долго вели непростые переговоры. Только в 2010-м мы подписали договор о разграничении зон Баренцева моря и установили морскую границу. С тех пор особых конфликтов нет, но зона конфликтная. Там нужно постоянно урегулировать какие-то мелкие проблемы, которые могут вырасти в крупные. Есть Шпицберген, который сейчас принадлежит Норвегии, по договору 1920 года. Но у России там сохраняются традиционные объекты. Россия не собирается их сдавать. И вообще, у России огромная программа освоения этих арктических регионов, примыкающих к Норвегии.

- Туда выходит и наш Северный морской путь?

- Да, и там огромная российская активность, связанная с вопросами безопасности и обороны. И всё это требует постоянного контакта с Осло. Норвегия крайне заинтересована, чтобы весь этот регион, на котором она во многом зарабатывает, не стал зоной конфликта. Вот потому эти две страны и озаботились контактом с Москвой.

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