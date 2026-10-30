Участница акции протеста в Риме несет плакат «Долой оружие. Деньги - школам. Без мира нет будущего». Фото: Евгений СУЧКОВ.

Акции протеста в Италии 30 октября

Массовые протесты в Италии: тысячи людей вышли против роста цен и поставок оружия Украине В Риме проходят массовые протесты против роста цен, низких зарплат и увеличения военных расходов. В рамках общенациональной забастовки акции охватили более 50 городов Италии. Демонстранты вышли с резкими лозунгами в адрес премьера Джорджи Мелони

Сегодня днем пересечь на автомобиле одну из ключевых транспортных артерий в центре Рима — Корсо д'Италия - было нереально. По проспекту текла живая река участников демонстрации против политики премьера Джорджи Мелони. Публика собралась самая разная - от коммунистов до ультраправых и зоозащитников. Хотя организаторы заявили 20 000 человек, на улицы итальянской столицы вышли 100 000.

За акцией наблюдал собственный корреспондент «Комсомолки» в Италии

Застрявшие в пробке водители относились с пониманием: сигналили не для того, чтобы выразить недовольство, а чтобы поддержать марширующих.

В замешательстве были только оказавшиеся в самом эпицентре иностранные туристы. Семейная пара из США с тремя огромными чемоданами испуганно жалась к краю улицы, вопрошая у прохожих, почему невозможно вызвать такси. А группа гостей из Китая, высыпав из автобуса, недоумевала: когда же начнется заказанная ими экскурсия.

Итальянские протестующие выступают против политики руководства страны: «Клоунам место в цирке, а не в правительстве». Фото: Евгений СУЧКОВ.

«ПОДАВИСЬ, БУРЖУЙ»

- Я за то, чтобы такие акции проходили каждую пятницу, - признается управляющий баром Микеле, к которому активисты забегали по дороге, - За два часа я сделал недельную выручку.

- Подавись, буржуй! Раскошелим и вашего брата, - охлаждает его энтузиазм манифестант, обернутый, как в тунику, в палестинский флаг.

В целом же, несмотря на полное отсутствие «французского вайба» - по форме и содержанию это была классическая итальянская стачка с кричалками и пением гимна партизан «Белла чао» - некоторый революционный дух ощущался. Тут и там раздавались призывы оккупировать расположенное неподалеку здание Министерства финансов и объявленный конечной точкой шествия Колизей. Однако боевой пыл парней в черных масках, зажигавших фаеры и бросавших петарды, быстро охлаждали старшие товарищи из профсоюзов.

- Нам тут провокаторов не надо. И плакатик свой сверните, - кричит в мегафон координатор молодым людям, намалевавшим на скорую руку на картонке оскорбления в адрес полиции.

«ЭТУ БЛОНДИНКУ МЫ НЕ ВЫБИРАЛИ»

Митингующие требовали остановить рост цен и увеличить расходы на школы и вузы. Выступили против трат на вооружения и Украину.

Итальянцы вышли на демонстрацию в Риме с лозунгом о премьере Джордже Мелони: «Эту блондинку мы не выбирали!» Фото: Евгений СУЧКОВ.

Утвержденные организаторами лозунги: «Опустите оружие, поднимите зарплаты» и «Больше классов, меньше бомб». Народное творчество шагнуло дальше. «Эту блондинку мы не выбирали» (адресовалось Джордже Мелони), «Клоунам место в цирке, а не в правительстве», «Мы — та тьма, что вас снесет», «Масло, а не пушки», «Урсула и Мерц - рептилоиды», - - гласили самодельные плакаты и растяжки.

Были на демонстрации и представители «Cтуденческой оппозиционной альтернативы» (OSA), которые ранее оккупировали итальянские школы, выступавшие под лозунгом «Хватит красть наше будущее!».

С ПАЛАТКАМИ — В КОЛИЗЕЙ

- Вложения в ВПК и производство бомб и ракет - это виртуальные инвестиции, - хвастается не по годам четким пониманием экономики десятиклассник Лучо. - Эта продукция не создает точек роста. Она просто сгниет в земле за тысячи километров отсюда или на армейских складах.

В разговор вмешивается дальнобойщик из Витербо с флагом Компартии.

- Все правильно говорит. Заправить бак - это половина моей зарплаты. Долой Мелони, долой Брюссель!

Сегодняшнее шествие было частью общенациональной забастовки, его организовали «Союз базовых профсоюзов» (USB) и студенческие организации.

Силовики приняли беспрецедентные меры: в небе барражировали вертолеты, летали дроны, для усиления полиции даже привлекли военных, охраняющих иностранные посольства.

Пока обошлось без происшествий, но завтра протесты могут разгореться с новой силой. Главный организатор забастовки, профсоюз, официально объявил, что протестующие планируют оккупировать улицу Императорских форумов (via dei Fori Imperiali) вплоть до воскресенья. А студенческие движения рассчитывают развернуть в районе Колизея палаточный лагерь.

Также многотысячные акции протеста прошли сегодня в 60 городах Италии. Так, в Генуе 10 тысяч человек собралось в районе порта, требуя в том числе прекратить использовать морскую гавань для поставок вооружений, а в Пизе студенты «оккупировали» одно из исторических зданий Пизанского университета. А общее число участников манифестаций на Апеннинах превысило миллион человек.

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