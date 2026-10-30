Вынос Сталина 31 октября специально подгадали под репетицию ноябрьского парада, чтобы за проходом военной техники никто ничего лишнего не увидел Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

1 ноября 1961 года газета «Правда» сообщила - XXII съезд КПСС решил перезахоронить Иосифа Сталина. А накануне, поздним вечером, восемь офицеров госбезопасности вынесли тело вождя народов из Мавзолея. Там Коба пролежал восемь лет рядом со своим предшественником и учителем, Владимиром Лениным.

До полуночи Сталина упокоили в спешно забетонированной могиле у Кремлевской стены.

Почему и как это произошло - говорили со старшим научным сотрудником Института всеобщей Истории РАН, кандидатом исторических наук Никитой Пивоваровым.

КТО ПРЕДЛОЖИЛ ВЫНОС?

- Кто на том съезде заговорил о выносе тела Сталина из Мавзолея?

- Считается, что вопрос ребром поставил первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов - 30 октября 1961-го. Он говорил от имени коммунистов города Ленина. Но история началась раньше. Ведь тот съезд стал продолжением XX съезда - десталинизации, разгрома «антипартийной группы Маленкова-Молотова-Кагановича». К осени 61-го политика разоблачения Сталина исходила не только от первого секретаря ЦК Никиты Хрущева, но и от... старых большевиков.

- А что старые большевики?

- На съезде было три десятка ветеранов из ленинской гвардии. Дора Лазуркина, член партии с 1902-го - ее выступление стало главным. Она рассказала, что ей приснился Ленин. И сказал, что не хочет больше лежать со Сталиным. В выступающие стремились и другие старые большевики. Например, член партии с 1904-го Лидия Фотиева, секретарь Ленина.

- Ей дали слово?

- Нет. Хотела выступить соратница Крупской, Елена Стасова. Но она плохо себя почувствовала, в свои 88 лет. Просилась на трибуну Ольга Шатуновская. Она была членом КПК, разоблачала сталинские репрессии, но к 1961-му от нее уже дистанцировались. И слова не дали.

Хоронили Сталина в Мавзолее торжественно. А выносили из Мавзолея тайком и ночью. Фото: Огонек/Коммерсантъ

ОБЩИЙ ХОР

- Кто-то был против перезахоронения Сталина?

- Член ЦК из Узбекистана Мухитдинов выступил против. А вот первый секретарь ЦК КП Грузии Мжаванадзе, которого включили в комиссию по перезахоронению — он демонстративно 30 октября покинул съезд и улетел в Грузию.

- Но общий хор был — выносить из Мавзолея?

- После Спиридонова, который от имени рабочих Кировского завода предложил вынести тело Сталина из Мавзолея, его поддержал глава московского горкома Петр Демичев, будущий министр культуры. К ним присоединился и глава Совмина Грузии Гиви Джавахишвили. А Николай Подгорный, секретарь ЦК, предложил поставить вопрос о выносе тела из Мавзолея на голосования.

- И что съезд?

- Проголосовал единогласно.

КТО ХОРОНИЛ?

- Эту волну «народного негодования» готовил Хрущев, который заранее предупредил и начальника 9-го управления КГБ Николая Захарова, и коменданта Кремля Андрея Веденина?

- Еще до решения съезда о перезахоронении Сталина Хрущев заявил этим товарищам о принятии постановления правительства - как о свершившемся факте. Мы знаем об этом из воспоминаний генерала Захарова. Но есть проблема с информацией по поводу выноса Сталина из Мавзолея — в архивах лишь три-четыре справки. Произвести вынос. Создать комиссию.

- Кто в комиссии?

- Представители ЦК, КГБ, комендатуры Кремля, и научные сотрудники, занимавшиеся сохранностью тел Ленина и Сталина. Очень узкий круг документов — все остальное строится на воспоминаниях участников. Можем предположить, что первый секретарь ЦК Хрущев все инициировал, но его записки об этом в архивах нет.

- Кто отвечал за операцию?

- Николай Шверник, член Политбюро. Он приказал оцепить Красную площадь. Общий контроль поручил генералу КГБ Владимиру Чекалову. Командира Отдельного полка спецназначения комендатуры московского Кремля Федора Конева обязали сделать гроб, подобрать солдат для рытья могилы и офицеров для выноса тела.

- Хрущев не думал хоронить Сталина на Новодевичьем кладбище - рядом с его женой Аллилуевой?

- В марте 1953-го была идея об отдельном Пантеоне — там предполагалось захоронить и Сталина, и всех выдающихся советских героев. Но не сложилось. А вариант с Новодевичьим кладбищем Хрущев не рассматривал— только у Кремлевской стены

ПОЧЕМУ ПАРАД?

- Вынос Сталина 31 октября специально подгадали под репетицию ноябрьского парада, чтобы за проходом военной техники никто ничего лишнего не увидел?

- Есть такая версия. Надо понимать: решение было принято скоропалительно: выступление старых большевиков, Спиридонова, срочное голосование, и вечером того же дня — перезахоронение. А репетиция парада на тот день была назначена заранее — и она оказалась «удачным» фоном прикрытия. По стилю все это - очень характерная для Хрущева политика, все побыстрее провернуть. Этот акт - символический. Хрущеву, чтобы сыграть на добивание Сталина, нужен был этот символический шаг — вынос тела из Мавзолея. Ему надо было идею эту крепче хватать - и реализовывать.

Хрущеву, чтобы сыграть на добивание Сталина, нужен был этот символический шаг — вынос тела из Мавзолея

- Глава КГБ Шелепин признавался, что «чувствовал себя вандалом», а кто-то из ЦК плакал?

- Про душевные терзания своего предшественника во главе КГБ Шелепина позже рассказывал глава госбезопасности Семичастный. Слезы главы комиссии Шверника — это тоже из воспоминаний. Только позиция Мжаванадзе была очевидна — он просто улетел.

- Дочь Сталина, Светлану Аллилуеву и его сына, Василия Сталина, на перезахоронение не звали?

- Нет. Никто не вспоминал про родственников вождя. Перезахоронение Сталина воспринималось как государственное дело. Ситуация с его телом с близкими никто согласовывать не собирался — иначе дело затянулось бы.

ГДЕ ЗВЕЗДА?

- Кто приказал снять с мундира Звезду Героя и золотые пуговицы мундира срезать и заменить на латунные?

- Шверник. Это традиционно — в наградах не хоронят. Они вероятно, хранятся сейчас в Управделами президента РФ. Вообще, ордена всегда снимали с покойного, а почему срезали золотые пуговицы — сказать сложно.

- Кто забил гвозди в гроб вождя?

- Начальнику столярной мастерской Шанину, под руководством которого делали гроб, дали команду закрыть его крышкой и заколотить гвоздями. Но гвоздей у того под рукой не оказалось. За ними послали в комендатуру. Это было связано с быстротой, с которой все делалось.

- А кто могулу копал?

- Рабочие стройуправления №63 треста «Строитель» Главмосстроя. Они уложили на дно и боковые стенки железобетонные плиты. А рыли могилу солдаты из Кремлевского полка. Кто-то из них даже оставил короткие воспоминания. С бетонными плитами все объяснимо — надо было все сделать быстро. И был элемент опаски: мало ли, придут вандалы, и, чтобы обезопасить, могилу закрыли плитами.

- Сотрудник охраны Сталина Юрий Соловьев писал, что гроб залили грузовиком бетона?

- Ну машину бетона туда точно не высыпали, раствор не выливали.

Бюст вождя у кремлевской стены появился в начале 70-х Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КТО ПРОЩАЛСЯ?

- Кто выносил тело из мавзолея?

- В 21 час восемь офицеров КГБ аккуратно переложили тело из саркофага в деревянный гроб. Накрыли его темной вуалью. Опускали в могилу солдаты Кремлевского полка.

- Не было прощального залпа из ружей?

- Салюта почетного караула не было. Марш могли играть при прохождении военной техники по Красной площади — но специально этого не подгадывали. И нет воспоминаний участников репетиции того парада, которые бы видели сам процесс перезахоронения за Мавзолеем.

- Наутро делегаты партсъезда узнали, что их решение претворили в жизнь?

- Михаил Суслов 1 ноября объявил делегатам, что Сталин захоронен. В перерыве заседания многие из партийцев пошли к Кремлевской стене. Там уже лежала плита с выбитой надписью «И. В. Сталин». Это было порыв, чисто человеческое чувство.

- Какая реакция в стране была?

- Было несколько сообщений КГБ. В сводках отмечали, что советские люди «поддерживают такое решение», что «давно пора», и что «Ленин должен один лежать в Мавзолее». Но было и несколько критических замечаний — мол, жалко, что не дали произвести пышные похороны.

- Таких немного было?

- Всего 4, из них два — от ленинградской интеллигенции В Грузии протестов, как в 1956 году, не было — были небольшие волнения на родине Сталина, в Гори.

- А надпись «Ленин-Сталин» на мавзолее когда убрали?

- Ее задрапировали к параду 7 ноября. Убрали позже, в начале 1962-го. Бюст вождя у стены появился в начале 70-х Ну, а плита на могиле — это, вероятно, «предусмотрительность» комендатуры Кремля.

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