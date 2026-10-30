Toyota снова подала голос в России: означает ли активность бренда возвращение на рынок

Тойота возобновила активность в соцсетях. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Российские официальные страницы Toyota вновь стали активными после почти четырех с половиной лет молчания. Как сообщает «Журнал Авто.ру», 26 октября новые публикации появились в Telegram-канале и сообществе марки во «ВКонтакте». Впоследствии представители компании разместили еще несколько сообщений и начали взаимодействовать с подписчиками, отвечая на их вопросы.

В прошлый раз активность отечественных аккаунтов японского автопроизводителя наблюдалась в феврале 2022 года. Возобновление публикаций вызвало одобрение пользователей: некоторые из них предположили, что это может свидетельствовать о подготовке Toyota к возвращению на российский рынок.

В комментариях представители бренда пояснили, что компания официально не уходила из России и по-прежнему выполняет обязательства перед владельцами автомобилей. Дилерские центры продолжают проводить техническое обслуживание машин и необходимые сервисные кампании. Кроме того, ООО «Тойота Мотор» обеспечивает официальную дилерскую сеть оригинальными запасными частями.

При этом перспективы возобновления производства на предприятии в Санкт-Петербурге Toyota пока не рассматривает. Компания подтвердила, что соответствующих планов на данный момент нет. Сейчас на бывшем заводе японской марки в Шушарах выпускают премиальные седаны Senat 900.

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