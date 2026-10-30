Практические советы: как не попасться на подделку автозапчастей

Способы отличить контрафактные запчасти. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Покупка комплектующих для автомобиля может обернуться неприятностями, если вместо оригинальной детали водитель получит контрафакт. Технический специалист Константин Ершов объяснил, на какие признаки следует обращать внимание при выборе запчастей и почему даже известные торговые площадки не гарантируют надежность каждого продавца.

По словам эксперта, маркетплейсы и агрегаторы не всегда способны полностью проверить поставщиков, поэтому покупателям стоит самостоятельно оценивать происхождение товаров. Один из способов — изучить маркировку. С 1 марта 2026 года обязательные цифровые коды появились у ряда важных автомобильных компонентов: тормозных жидкостей, ремней безопасности, аккумуляторов, шин и стекол. С 1 сентября того же года требования распространились и на другие детали и узлы.

Ершов отметил, что при осмотре продукции важно сохранять внимательность и руководствоваться здравым смыслом. Он выделил несколько характерных признаков, которые могут указывать на подделку.

Первый повод насторожиться — подозрительно низкая стоимость. Если тормозные колодки, фильтры или элементы подвески продаются значительно дешевле обычной рыночной цены, стоит внимательнее проверить продавца и сам товар.

Не менее важна упаковка. Нечеткая печать, размытые надписи, ошибки в названии производителя и неточности в описании на иностранных языках могут свидетельствовать о нелегальном происхождении детали.

Еще один критерий — качество изготовления. На поддельных компонентах могут встречаться неровности и дефекты литья, деформированные элементы, остатки материала на резиновых изделиях. Следы ржавчины на новой металлической детали также должны вызвать сомнения.

В беседе с изданием «За рулем» специалист предупредил, что заказы в малоизвестных интернет-магазинах и у непроверенных продавцов на маркетплейсах сопряжены с дополнительными рисками. По его оценке, наиболее надежный способ избежать покупки контрафакта — обращаться напрямую к официальным дистрибьюторам автозапчастей.

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