В полицию полетели камни и бутылки, протестующие пытаются блокировать улицы: что происходит на улицах Рима

В шествии участвуют 20 тысяч представителей профсоюзов и студентов. Фото: Евгений СУЧКОВ.

Начавшаяся сегодня в 10 утра в рамках общенациональной забастовки массовая манифестация в Риме к вечеру начала перерастать в беспорядки. Как в предыдущие разы, «раскачать» ситуацию пытаются скрывающие свои лица подростки. При подходе колонны протестующих к конечной согласованной с властями точке от нее отделилось порядка 300 молодых людей и направились к вилле Челимонтана.

В пытавшихся их остановить полицейских полетели камни и бутылки, а начинающие революционеры начали пытаться блокировать одну из улиц и возводить баррикады. В ход пошли мусорные контейнеры и стулья из близлежащего ресторана, которые потом еще и подожгли. Прибывшим на место дополнительным силам охраны правопорядка удалось рассеять толпу и дать возможность пожарным потушить пламя.

Массовые протесты в Италии: тысячи людей вышли против роста цен и поставок оружия Украине В Риме проходят массовые протесты против роста цен, низких зарплат и увеличения военных расходов. В рамках общенациональной забастовки акции охватили более 50 городов Италии. Демонстранты вышли с резкими лозунгами в адрес премьера Джорджи Мелони

Аналогичные акции организованы более чем в 50 городах Италии. Протестующие несут лозунги: "Нас тьма, мы вас снесем", "Клоунам не место в правительстве" и "Мы выбрали не ту блондинку" - с намеком на премьера Италии Джорджу Мелони. Фото: Евгений СУЧКОВ.

Однако расслабляться жителям столицы и полиции все еще рано: главный организатор забастовки - профсоюз USB, официально объявил, что протестующие планируют оккупировать улицу Императорских форумов (via dei Fori Imperiali) вплоть до воскресенья. А студенческие движения рассчитывают развернуть в районе Колизея палаточный лагерь. Также несколько студенческих коллективов запланировали на завтрашний день несколько «сидячих» акций в центре города.

По оценкам организаторов в сегодняшней манифестации в Риме принимает участие порядка 100 000 человек. Правоохранительные органы приняли беспрецедентные меры: в небе барражируют вертолеты и БПЛА, а для усиления полиции привлекли военных, охраняющих иностранные посольства.

Сегодня в Риме проходят массовые протесты в рамках общенациональной забастовки против роста стоимости жизни, низких зарплат, увеличения военных расходов и поставок вооружений Украине. Фото: Евгений СУЧКОВ.

Многотысячные акции протеста прошли сегодня в 60 городах Италии. Так, в Генуе 10 тысяч человек собралось в районе порта, требуя в том числе прекратить использовать морскую гавань для поставок вооружений, а в Пизе студенты «оккупировали» одно из исторических зданий Пизанского университета. Общее же число участников манифестаций на Апеннинах превысило миллион человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы — тьма, которая вас снесет»: на протесты в Риме вышли 100 тысяч человек

Тайная сила французских погромов: подают сигналы барабанами, меняют облик в мгновение ока