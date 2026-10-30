В полицию полетели камни и бутылки, протестующие пытаются блокировать улицы: что происходит на улицах Рима

Фото: Евгений СУЧКОВ.
Начавшаяся сегодня в 10 утра в рамках общенациональной забастовки массовая манифестация в Риме к вечеру начала перерастать в беспорядки. Как в предыдущие разы, «раскачать» ситуацию пытаются скрывающие свои лица подростки. При подходе колонны протестующих к конечной согласованной с властями точке от нее отделилось порядка 300 молодых людей и направились к вилле Челимонтана.
В пытавшихся их остановить полицейских полетели камни и бутылки, а начинающие революционеры начали пытаться блокировать одну из улиц и возводить баррикады. В ход пошли мусорные контейнеры и стулья из близлежащего ресторана, которые потом еще и подожгли. Прибывшим на место дополнительным силам охраны правопорядка удалось рассеять толпу и дать возможность пожарным потушить пламя.
В Риме проходят массовые протесты против роста цен, низких зарплат и увеличения военных расходов. В рамках общенациональной забастовки акции охватили более 50 городов Италии. Демонстранты вышли с резкими лозунгами в адрес премьера Джорджи Мелони
Фото: Евгений СУЧКОВ.
Однако расслабляться жителям столицы и полиции все еще рано: главный организатор забастовки - профсоюз USB, официально объявил, что протестующие планируют оккупировать улицу Императорских форумов (via dei Fori Imperiali) вплоть до воскресенья. А студенческие движения рассчитывают развернуть в районе Колизея палаточный лагерь. Также несколько студенческих коллективов запланировали на завтрашний день несколько «сидячих» акций в центре города.
По оценкам организаторов в сегодняшней манифестации в Риме принимает участие порядка 100 000 человек. Правоохранительные органы приняли беспрецедентные меры: в небе барражируют вертолеты и БПЛА, а для усиления полиции привлекли военных, охраняющих иностранные посольства.
Фото: Евгений СУЧКОВ.
Многотысячные акции протеста прошли сегодня в 60 городах Италии. Так, в Генуе 10 тысяч человек собралось в районе порта, требуя в том числе прекратить использовать морскую гавань для поставок вооружений, а в Пизе студенты «оккупировали» одно из исторических зданий Пизанского университета. Общее же число участников манифестаций на Апеннинах превысило миллион человек.
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