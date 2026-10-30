Чем заменить Хэллоуин: Милонов предложил «тыквенные дни», карнавалы и Пасху

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, почему добивается запрета Хэллоуина, что не так с западными традициями и какие русские альтернативы он предлагает. Публикуем главное из разговора.

«Нас никто не просил его праздновать»

По опросам октября 2026 года 43% россиян относятся к празднику нейтрально, 31% — отрицательно, а по данным ВЦИОМ 68% и вовсе безразличны к Хэллоуину. Отсюда вытекает логичный вопрос: зачем тратить ресурсы на регулирование того, что не представляет массовой угрозы?

Милонов считает, что вопрос не в том, кому нравится праздник, а кому нет. «Дело в том, что на государственном и общественном уровне мы выглядим достаточно нелепо, когда ни с того ни с сего решаем присоединиться к абсолютно непонятной и несвойственной нам традиции. Нас никто не просил его праздновать», — заявил парламентарий.

По его словам, есть коммерческие предложения — фастфуд, тыквенные дни, — и их подхватывают. «Если осенью мы готовим блюда из тыквы, в этом нет ничего криминального. Тыква созревает, её нужно продавать. Я сам тыкву не ем, но кому-то она нравится», — заметил Милонов.

Проблема, по его мнению, в другом: «Иногда мы выглядим… как папуасы: на Западе что-то придумали, что-то празднуют — и мы тут же начинаем повторять. А вы хотя бы разобрались, что это такое? Поняли смысл? Или всё, что приходит с Запада, автоматически воспринимается как дыхание святых девяностых, как воздух свободы?»

Пасха, карнавалы и «тыквенные дни»

Милонов также оценил идею заменить Хэллоуин на другой праздник, как это сделано с Днём Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина.

Парламентарий считает, что карнавальная составляющая обязательно должна сохраниться, и напомнил о традиционных российских карнавалах, в которых участвовали «все — от мала до велика, и простые люди, и цари». «В этом нет ничего плохого».

Если для кого-то Хэллоуин, добавил он, — гастрономический праздник, у нас полно собственных традиций, связанных с едой, В частности, Милонов привел в пример Масленицу, Пасху и множество других праздников. «Если речь о победе добра над злом, то разве Пасха — это не настоящая победа добра над злом?» — задался вопросом политик.

Отсюда вытекает логичный вопрос - что делать с тыквой, которую традиционно связывают с празднованием Хэллоуина.

Утилизировать избытки урожая тыквы можно и нужно. Можно проводить тыквенные дни. Да Бога ради, пожалуйста! Кому нравится — ешьте эту тыкву сколько хотите. Я, например, люблю кабачки. Но ведь я никого не заставляю участвовать в каких-то кабачковых праздниках, — подчеркнул Милонов.

Hа государственном и общественном уровне мы выглядим достаточно нелепо, когда ни с того ни с сего решаем присоединиться к абсолютно непонятной и несвойственной нам традиции Фото: REUTERS.

Святки и “чертов шабаш”

Но стоит вспомнить и о традиционных славянских традициях: Святки и Коляда. Это, согласно поверьям, периоды, когда истончалась граница между мирами живых и мёртвых. Предки надевали звериные шкуры, пугающие маски, ходили ряжеными по домам и требовали угощения.

По словам Милонова, в России полно праздников дохристианского происхождения, они не запрещены, и к ним относятся спокойно. «Наш традиционный праздник Иван Купала отмечается не только в России, но и в Финляндии, скандинавских странах. Ничего страшного в этом нет», — сказал он.

Однако, вопрос именно в Хэллоуине, настаивает депутат. «Многие граждане даже правильно произнести его название не могут, но активно хотят участвовать в празднике только потому, что он модный и пришёл с Запада», — пояснил он и сравнил ситуацию со Starbucks: «Кофе там отвратительный, просто отвратительный. Но все туда ходили, потому что было модно, потому что так делают в Нью-Йорке. Люди пили эту жижу только ради моды. Сейчас наши кофейни предлагают действительно вкусный кофе с хорошей обжаркой. Это в тысячу раз лучше».

При этом Хэллоуин Милонов называет «торжеством зла» и «чёртовым шабашем».

А что с бизнесом?

Отдельно парламентарий коснулся вопросов экономики. Так, по статистике в третьем квартале 2026 года количество поисковых запросов о Хэллоуине в России выросло почти на 22%, спрос на карнавальные костюмы — более чем на 27%. Маркетплейсы фиксируют сезонный рост продаж тематических товаров в несколько раз. Для сотен отечественных швейных производств, декораторов и фермеров, выращивающих тыкву, это важный сезон с точки зрения выручки.

На вопрос, какую компенсацию получит малый бизнес в случае ограничений, Милонов прямого ответа не дал. Он предложил продвигать «наши топовые бренды русского плода» и заметил, что местные производители всё равно не смогут конкурировать с западным или китайским масс-маркетом, который массово штампует карнавальные костюмы. «Если мы говорим о достаточно тёмной истории, то о каком благе может идти речь, когда нам предлагают участвовать в каком-то, честно говоря, чёртовом шабаше?» — резюмировал депутат.

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