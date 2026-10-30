Почему суд оставил всех детей с Романом Товстиком: Елена не занималась наследниками, жила в отдельном доме и поднимала руку на младшую дочь

Роман и Елена Товстики с детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В деле об определении места жительства детей Романа и Елены Товстиков поставлена точка. Пресненский районный суд принял беспрецедентное решение и оставил всех пятерых несовершеннолетних наследников с отцом. Старший, 19-летний Андрей, уже сам вправе решать, где ему жить: в прошлом году парень переехал к бабушке с дедушкой. Еще двое детей (Анна и Артем) по собственному желанию перебрались к папе, а трое младших (Агата, Алиса и Артур) остались с мамой Еленой. Больше года дети находились в подвешенном состоянии, так как шли суды… И вот сегодня было вынесено решение.

«Я сам немного в шоке, что суд оставил всех детей со мной. Но это совершенно не значит, что дети лишены матери. Я не буду препятствовать их общению. Конечно, я удивлен уровнем профессионализма адвоката Филиппа Рябченко», — рассказал Роман Товстик.

Филипп Рябченко рассказал, на основании каких фактов Пресненский районный суд принял беспрецедентное решение. По словам адвоката, судья, прежде всего, руководствовался экспертным заключением. В ходе экспертизы старшие дети четко сказали, что хотят проживать с отцом.

«Сама же Елена дважды в ходе экспертизы сказала, что если Роман отдаст ей 50% активов, то может забирать детей. Суд также определил, насколько вовлечен Роман был в воспитательный процесс. Это подтвердили свидетели, как с нашей стороны, так и со стороны Елены. Все няни сказали, что отец занимается детьми. Елена же в своих пояснениях не смогла пояснить, что она, кроме праздников и организации поездок, делала. Когда суд дал возможность выступить всем сторонам, Елена большую часть своего выступления посвятила рассказу о своих достижениях и спортивных победах, которые она посвящала детям. Но она ни разу не сказала, чем она занималась с детьми. В ходе заседания было установлено, что Елена не ходила с ними в школу и в детские сады. Общением с преподавателями занимался Роман», — добавил Рябченко.

Адвокат Филипп Рябченко Фото: Личный Архив.

Напомним что неделю назад 51-летний Роман рассказал, что забрал 10-летнюю дочь Алису к себе. Девочка на суде сама пожелала жить с отцом. Кстати, видео с плачущей Алисой, которая умоляла отца забрать его к себе, ранее не раз появлялись в интернете. В ходе сегодняшнего судебного процесса стало понятно, почему девочка хотела сбежать от матери.

Елена Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Выяснилось, что Елена применяла физическую силу по отношению к Алисе. Когда этот вопрос был поднят, Елена не отрицала, что она этого не делала, что она не била Алису ногой. Она спросила: «А вы знаете, почему я это сделала?» Это, конечно, удивительно», — рассказал Филипп Рябченко.

На суде установили, что младшие дети проживают отдельно от матери, вместе с нянями, у которых, по словам Елены, больные ноги. Им тяжело подниматься. Поэтому они все обитают в соседнем доме.

«Еще важно отметить, что Елена просила суд предоставить ей возможность общаться со старшими детьми. Мы полностью поддержали ходатайство. Однако, с момента вынесения этого определения она ни разу не приехала, не попросила и не пообщалась со старшими детьми. Более того, мы знаем, что она даже Анне закрыла выезд за границу, что тоже удивительно, потому что дочь просила разрешить ей поехать в Китай. Она закрыла выезд не только Артему и Анне, она также закрыла старшему сыну Андрею въезд на территорию поселка», — сообщил адвокат.

Еще судебная экспертиза установила, что дети близки между собой и хотят общаться.

Роман Товстик в суде Фото: Личный Архив.

«То есть Елена фактически не только Романа не допускала, но и не давала наследникам возможности общаться между собой. С декабря 2025 года Елена ни разу не исполнила определения, предписанного судом, полностью его проигнорировала и ограничивала допуск отца к детям. Я думаю, что вот эти все обстоятельства были учтены судом, и, скорее всего, на основании этих доказательств и было вынесено такое решение. Я бы сказал, в каком-то смысле, конечно, уникальное», — пояснил Рябченко.

Роман Товстик и Полина Диброва Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Роман Товстик уже рассказал, что все пятеро детей будут жить с ним и его возлюбленной Полиной Дибровой. Также с ними находятся двое младших сыновей 37-летней Полины от Дмитрия Диброва. В настоящее время пара снимает дом, но, видимо, в ближайшем будущем им придется расширять пространство. На двоих у Товстика и Дибровой теперь куча детей, а если точнее, то семь. А вместе со старшими — девять! 16-летний сын Полины Александр живет с отцом, но очень часто заходит в гости. 19-летний Андрей Товстик тоже регулярно навещает папу.

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